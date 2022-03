Este smoothie detox pode ajudar a limpar as toxinas do corpo, além de contribuir com a perda de peso.

A fruta possui vitaminas A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, manganês, magnésio e potássio.

A preparação fica pronto em menos de 5 minutos e tem um sabor ótimo.

Detox de abacaxi ajuda a emagrecer e elimina toxinas; confira preparação rápida

Ingredientes:

Um xícara e meia de água

Uma xícara de abacaxi cortado (250g)

Um pepino

Um limão

12 tâmaras

Preparação: adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata até atingir a textura desejada.

Lembre-se que as preparações não têm valor de refeição e que um nutricionista deve ser consultado.

Desse modo, você poderá atingir seus objetivos mais rapidamente e de forma saudável.

Foto ilustrativa - Pinterest

Água detox de melancia e limão tem alto poder antioxidante e ajuda na digestão

Confira também uma água detox de melancia e limão, preparação com alto poder antioxidante e que ajuda na digestão.

A citrulina na melancia ajuda os rins a se livrarem de resquícios de amônia que se acumulam no organismo.

O limão é importante para regular a digestão e ajuda a acalmar a gastrite e constipação, além de fornecer eletrólitos essenciais para o organismo. Ingredientes

Um litro de água

Melancia

Limão

Folhas de menta frescas

Preparação: corte a melancia em cubos e o limão em rodelas. Junte tudo em jarra. Esmague e adicione as folhas de menta. Adicione água até encher a jarra. Mantenha a mistura na geladeira de um dia para outro. Se quiser adicione cubos de gelo quando for consumir.