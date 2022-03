Veja os melhores chás para dormir e combater a insônia

Se você está sofrendo com insônia, rolando de um lado para o outro na cama e não sabe como resolver, talvez você esteja passando por estresse ou ansiedade. Nesse caso, uma das melhores formas de voltar a ter uma noite saudável de sono é consumindo alguns desses chás, que atuam no sistema nervoso central, relaxando o corpo e a mente.

Veja as receitas a seguir retiras do site Tua Saúde:

1. Chá de camomila

Indicado para acalmar, principalmente nas situações de estresse e insônia. Além disso, o vapor liberado pelo chá de camomila, quando inalado, também tem demonstrado ser capaz de reduzir os níveis de estresse.

Ingredientes

1 punhado de flores frescas de camomila;

250 ml de água fervente.

Modo de preparo

Passar as flores por água e secar usando uma folha de papel toalha. Depois colocar as flores na água fervente e deixar repousar entre 5 a 10 minutos. Por fim, coar, deixar amornar e beber.

LEIA TAMBÉM: Como a pandemia afetou nossa forma de sonhar?

2. Chá de valeriana

A valeriana libera substâncias que aumentam a quantidade de GABA, neurotransmissor responsável por inibir o sistema nervoso, ajudando a relaxar.

Ingredientes

1 colher (de sopa) de raiz de valeriana seca;

250 ml de água fervente.

Modo de preparo

Colocar a raiz de valeriana na água fervente e deixar repousar entre 10 a 15 minutos. Depois, coar, deixar amornar e beber 30 minutos a 2 horas antes de dormir.

O chá de valeriana deve ser usado com cuidado em grávidas e pessoas com problemas no fígado.

3. Chá de erva-cidreira

Essa erva age da mesma forma que a camomila, indicada tradicionalmente para tratar excesso de estresse e insônia.

Ingredientes

1 colher de folhas secas de erva-cidreira;

250 ml de água fervente.

Modo de preparo

Adicionar as folhas numa xícara com água fervente e deixar repousar por 5 a 10 minutos. Depois coar, deixar amornar e beber 30 minutos antes de dormir.

O chá de cidreira também deve ser evitado durante a gravidez e lactação.

Importante!

Para que as dicas façam efeito, você deve consumir o líquido de 30 a 60 minutos antes de dormir, para que o corpo tenha tempo para relaxar. Também é importante que junto com o consumo dos chás seja feito uma rotina saudável de sono, como controle de respiração e controlar o excesso de luzes estimulantes antes de fechar os olhos.

LEIA MAIS:

3 motivos super positivos para você começar a dormir sem roupa já!

3 aplicativos que você PRECISA utilizar se quer dormir melhor

Dormiu pouco? Veja o que comer durante o dia para se manter acordado