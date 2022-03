Dormiu pouco? Veja o que comer durante o dia para se manter acordado

Você sabe que o seu dia não será um dos melhores quando dorme pouco. A falta de um sono adequado pode gerar picos de estresse e falta de concentração durante o dia, fazendo com que você consuma excessivamente cafeína, tentando resolver o problema de forma mais rápida possível.

Porém, as diversas xícaras de café e bebidas energéticas podem piorar a situação, causando náusea, tontura, dor de cabeça, palpitações e ansiedade. Então o que fazer para se manter acordado após uma noite mal dormida?

Existem alguns alimentos que podem te ajudar nessa missão. Veja uma lista do site Meganotícias (em espanhol) com alguns deles a seguir.

Alimentos açucarados e com alto índice glicêmico

O ideal no dia-a-dia é controlar o consumo desse tipo de alimento, mas considerando que a noite com poucas horas de sono foi apenas em um dia atípico, é possível abrir essa exceção. Carboidratos refinados como pão, doces, cereais açucarados ou assados são algumas opções que você pode consumir para ajudá-lo a ficar acordado.

Alimentos ricos em gordura

O dia que você se sinta com muito sono talvez seja o melhor para abrir aquele cardápio de ‘besteiras’ e almoçar uma pizza ou hambúrguer. Uma das explicações para esses alimentos impedirem o sono é o desconforto causado pela gordura no trato digestivo, que interfere no repouso.

Alimentos picantes

Caso você não possua intestino irritável, gastrite ou qualquer outro problema digestivo, alimentos picantes podem te ajudar a se manter acordado, mas com ressalvas. Pessoas que comem alimentos muito picantes antes de dormir acabam sofrendo com sintomas de refluxo e azia, o que os impede de dormir. Esse efeito temporário seria forte o suficiente para você não ‘cair de sono’.

