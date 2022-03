Como a pandemia afetou nossa forma de sonhar?

Os sonhos são atividades em forma de imagem no cérebro durante o sono. Essas imagens podem ser coisas que aconteceu no seu dia-a-dia, informações novas ou até mesmo situações muito diferentes.

De qualquer forma, há muitos relatos que, durante a pandemia, os sonhos no geral acabaram mudando. Mas isso não é de agora. De acordo com o blog Psychology Today, é comum que esse fenômeno aconteça após eventos traumáticos, como os ataques de 11 de setembro, terremotos no Japão e agora, mais recentemente, a guerra na Ucrânia.

O nome dado a essa teoria é hipótese da continuidade do sonho, que diz que o conteúdo dos sonhos é reflexo das preocupações de quando estamos acordados. A psicologia contemporânea sugere que os sonhos simbolizam questões inconscientes, conflitos e significados mais profundos.

De acordo com o pesquisador do sono austríaco-americano Ernest Hartmann, sonhar traça uma rede ideias muito mais ampla do que quando estamos acordados. Já a psicóloga Deidre Barrett observa a relação de eventos traumáticos com sonhos, pesadelos e distúrbios do sono há algum tempo e diz que, em um estudo realizado em 2020, ano de início da pandemia de covid-19, foi possível identificar que entre 2.888, os sonhos de antes da pandemia mudaram. As mulheres, inclusive, foram mais profundamente afetadas do que homens.

Outro fator mostrado por Ernest foi que os sonhos relacionados à morte triplicaram, relacionando desastre com o fim. Um estudo mais antigo sobre sonhos, realizado em pessoas com câncer terminal no ano de 1987, sugeria que a morte era projetada com mais frequência durante o sono, porém nos outros, e não no próprio sonhador.

Concluindo, os estudos combinados demostram que condições de ameaças, doenças, guerras e ataques aumentam a ideia sobre morte nos sonhos, mostrando que o processamento de emoções positivas e negativas também ocorrem quando estamos dormindo.

