3 aplicativos que você precisa utilizar se quer dormir melhor

Recentemente, compartilhamos alguns métodos e técnicas que te ajudam a dormir melhor e, se você gosta de dicas sobre o tema, aproveite a oportunidade para conferir 3 dicas de aplicativos para ter uma noite de sono mais eficiente.

Caso enfrente reiterados problemas para dormir, te recomendamos que busque um profissional médico. Lembre-se sempre que os detalhes compartilhados são apenas informativos, ou seja, NÃO têm a finalidade de fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as consultas regulares com um especialista.

1 - White Noise Lite

Habilitado tanto para os sistemas operacionais iOS e Android, este primeiro aplicativo possibilita que você crie seus próprios sons relaxantes para poder dormir.

2- Nature Sounds

Este app só pode ser encontrado por pessoas que utilizam sistema operacional Android e em linhas gerais emite sons relacionados à paisagens naturais para que a pessoa entre em estado de relaxamento.

3 - Sleepa

Como última dica está este app habilitado tanto para celulares Android quanto iOS. Segundo explica o portal Publimetro Chile, além dos sons dos sonhos, conta com alarmes tranquilos e suaves para que você tenha o melhor despertar.

Importante!

Além dos apps, métodos e técnicas disponíveis, o mais importante é que você reserve o tempo adequado para poder descansar, o que contribui positivamente em sua rotina.

Vai mais uma dica extra?

Embora algumas tarefas e hábitos cotidianos possam parecer cansativos (e muitos deles de fato são), você sabia que alguns deles podem ser extremamente positivos quando o tema é queimar calorias?

Sobre o questionamento anterior, caso tenha ficado curioso, queremos te convidar a conferir a seguir uma lista com 4 itens para que você confira se aplica todas estas tarefas e ações.

1 - Tomar banho com água quente

Para começar, esta iniciativa que é super comum na rotina de muitas pessoas e que tem um importante impacto. Segundo informações, um estudo feito pelas Universidades de Loughborough e Leicester revelou que a quantidade de calorias perdidas ao tomar um banho com água quente se equipara ao de uma caminhada.

Dica extra: Se você gosta de chá, então é necessário que saiba que tomá-lo depois do café da manhã ou almoço pode ajudar a queimar até 80 calorias e se o tempo está frio, isso faz com que o efeito seja de até mais 30%.

2 - Dormir sem roupa

Antes de falarmos especificamente sobre este tema, é importante reforçarmos a relevância de garantir o tempo adequado para descansar, de no mínimo 8 horas.

Sobre o fato de dormir sem roupas, enquanto dormimos a nossa temperatura corporal e o metabolismo basal caem, o que faz com que o corpo queime mais gordura. Com as roupas, este efeito é reduzido.

3 - Limpar a casa cotidianamente

Além de assegurar um ambiente higienizado, em apenas 30 minutos de limpeza você pode queimar até 250 calorias. Tarefas adicionais como lavar louça e fazer o jantar podem ampliar este número para 300.

4 - Passear com o animal de estimação

Seja para fazer caminhadas, subir de escadas ou passear com pet, um trajeto de 3 km diários pode ajudar a eliminar até 200 calorias.