O que significa sonhar com o fim do mundo?

Sonhar com o fim do mundo parece ser algo perturbador, mas por mais trágico que pareça ser, esse sonho pode representar um equilíbrio entre a perturbação e a harmonia na vida de cada indivíduo. Para quem está sob pressão, esse aviso aparece para mostrar um período de calmaria após um período de estresse intenso.

De acordo com o site Abstracta, esse sonho também representa os anseios e medo do sonhador. A preocupação intensa com o dia-a-dia pode fazer com que você não descanse direito durante à noite, causando esse tipo de imagem.

Além disso, a simbologia do fim pode na verdade ser transformação, uma mudança radical em sua vida. Representa o desaparecimento de situações e pessoas que te machucaram e o surgimento de novas possibilidades.

Sonhar que presencia o fim do mundo

Se você está enxergando o mundo desmoronar, pode ser que você esteja mais apático aos acontecimentos ao seu redor. Você está sem ânimo até mesmo para se proteger. É um momento ideal para você buscar ajuda e cuidar da sua saúde mental.

Sonhar com o mundo consumido pelo fogo

Para quem gosta de filmes apocalípticos, é comum ver várias formas do mundo acabar e o fogo é uma delas. Mas no sonho, ele representa as chamas consumindo coisas que não te pertencem mais. Se você vê muitos objetos de valores pegando fogo, por exemplo, é preciso repensar como está sua relação com os bens materiais.

Se o fim for através da água, pode representar que você está tentando um contato maior com a natureza, purificando os seus pensamentos e sentimentos. Interagir com a natureza é uma forma de recarregar as suas energias.

