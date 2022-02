Homens estão proibidos de sair da Ucrânia; entenda

Todos os cidadãos da Ucrânia do sexo masculino de 18 a 60 anos estão proibidos de deixar o país, informou o Serviço de Guarda de Fronteiras do Estado nesta sexta-feira (25). A decisão é válida pelo tempo que a Lei Marcial estiver em vigor .

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou Lei Marcial ontem, após a Rússia iniciar os ataques militares ao país. Trata-se de uma norma implementada em cenários de conflitos, crises civis e políticas, que substitui as leis civis por militares.

“Em particular, é proibido que homens de 18 a 60 anos, cidadãos ucranianos, deixem as fronteiras da Ucrânia”, informou comunicado assinado por Zelensky. “Este regulamento permanecerá em vigor durante o período do regime legal da lei marcial. Pedimos aos cidadãos que levem em consideração esta informação.”

Ainda na declaração, o presidente disse que “para garantir a defesa do Estado, mantendo a prontidão ampla de combate e movimentação das forças armadas da Ucrânia e outras formações militares”, foi ordenada uma movimentação militar geral, inclusive na capital, Kiev e todas as principais cidades da Ucrânia. “A mobilização deverá ser realizada no prazo de 90 dias a contar da data de entrada em vigor deste decreto”, diz o comunicado.

Também foi ordenado o “recrutamento de recrutas, reservistas para o serviço militar, sua entrega a unidades militares e instituições das Forças Armadas da Ucrânia” e outros serviços de segurança do Estado.

Número de mortos na Ucrânia

Segundo o ministro da Saúde da Ucrânia, Oleh Lyashko, pelo menos 137 pessoas morreram e outras 316 ficaram feridas após os ataques russos.

De acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia, tropas russas atingiram 33 alvos civis nas últimas 24 horas. Duas crianças morreram.

A Rússia invadiu o país vizinho por terra, água e mar na madrugada da última quinta-feira (24). Entre as áreas tomadas estão o aeroporto de Kiev, capital da Ucrânia, e a usina de Chernobyl.