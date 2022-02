Os signos que se apaixonam pela convivência

This is Us - Temporada 1 THIS IS US - NBC (NBC/Ron Batzdorff/NBC)

Quando se trata de relacionamentos amorosos, cada pessoa se apaixona por algo. No entanto, alguns signos tendem a criar ainda mais sentimentos quando existe uma convivência boa e significativa entre o casal; é um divisor de águas para eles.

Confira quais são estes signos:

Touro

O taurino costuma gostar de viver a comodidade e o prazer em seu cotidiano, algo que só aumenta quando está em um relacionamento saudável. Ele irá querer dividir momentos de atração, trocas de intimidades e todas as atitudes que geram bem-estar. Quando existe uma boa convivência e o outro também valoriza isso, seus sentimentos só crescem.

Câncer

O canceriano procura construir família com as pessoas que o importam de verdade e isso também acontece no amor romântico. Desta maneira, ele se apaixonará ainda mais quando a convivência começar a render a proximidade e intimidade que ele tanto deseja. As palavras, gestos e proximidade o entusiasmam a buscar ainda mais realizações a dois.

Leão

Pode parecer que o leonino não tem objetivos maiores, mas a verdade é que a convivência também representa um grande diferencial em seus sentimentos. Ele se apaixona ainda mais quando é cuidado e pode construir uma rede de apoio forte com quem ama. Além de ser muito centrado em construir um mundo próprio com o parceiro, ele também valoriza a amizade e trocas feitas no dia-a-dia.

Capricórnio

Por mais que adore ter seu próprio espaço e individualidade, o capricorniano é capaz de compreender o valor da convivência de cara. Ele se apaixona ainda mais quando cria intimidade e uma troca saudável no dia-a-dia, porque passa a sentir que está em casa e abre seu coração. Muitos deles demoram para mostrar seu romantismo e sensibilidade porque esperam a aproximação certa.

Peixes

Uma boa convivência pode transformar ainda mais os sentimentos do pisciano, que aprende a sintonizar com o outro de forma intimida e já não terá medo de compartilhar seus sentimentos profundos. O romance sempre está em sua lista e a proximidade coopera bastante para isso, garantindo satisfação emocional e inspiração.

