Os signos que formam casais que são emoção e razão

Quando se trata de relacionamentos amorosos, cada pessoa tem um tipo de comportamento. No entanto, algumas personalidades tendem a se deixar guiar mais pelas emoções e outras, mesmo se tratando de sentimentos, são mais apegadas a razão.

Por isso, separamos uma lista com os signos que formam casais que se diferenciam por suas formas de leva a vida e os relacionamentos.

Confira quais são estes signos:

Touro e Virgem

O compromisso com a seriedade pode unir estes signos com muitos objetivos em comum, mas as emoções que movem a sensualidade e romantismo do taurino, nem sempre são devolvidas pelo virginiano, que além de agir com a razão costuma absorver muitas responsabilidades em sua vida. Quando este casal aprende a colocar o relacionamento no lugar que ele merece estar para poder nutri-lo em conjunto, um absorve a responsabilidade e a demonstração de afeto do outro. Dessa maneira, eles conseguem equilibrar, aprender e adaptar.

Capricórnio e Peixes

Estes dois signos podem se atrair bastante quando buscam criar relacionamentos mais sólidos. No entanto, enquanto o pisciano jamais perde sua capacidade de imaginar, romantizar e sonhar, o capricorniano coloca os pés no chão para poder lidar com as responsabilidades de forma mais séria. É preciso que eles entrem em equilíbrio e aprendam um com o outro como medir a razão e a emoção em suas vidas, não menosprezando nenhuma delas.

Aquário e Câncer

Este casal pode dividir muitas reflexões, diálogos e experiências interessantes na vida, mas enfrentam dificuldades na hora de medir emoções e racionalidade. Enquanto o canceriano está muito ligado aos sentimentos e a necessidade de expressá-los, o aquariano pode fugir um pouco e evitar se aprofundar no campo emocional. É preciso que o afeto e a mente aberta una esses dois para que trocas sejam realizadas; desta forma, um pode compreender a importância da lógica e encontrar equilíbrio, enquanto o outro se encoraja a abrir e compreender o coração.

