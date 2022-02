WhatsApp: Este é o truque para que não descubram que você leu a mensagem de um grupo

Diferente do que muitos pensam, só desativar a confirmação de leitura não fará com que passe despercebido em um grupo do WhatsApp, ou seja, as pessoas, neste caso, saberão que você viu o conteúdo.

No entanto, sabia que existe um truque que pode te ajudar com este tema e que é muito fácil de aplicar? Caso tenha ficado curioso e queira entender como, te convidamos a conferir a seguir o passo a passo desta dica que é compartilhada pelo portal FayerWayer.

Esta notícia pode te interessar: Função do WhatsApp vai sofrer importante mudança muito em breve; confira como ficará o app

Truque para ler mensagem do WhatsApp

Para começar, você deve fechar a janela do aplicativo quando receber uma mensagem;

É importante também que limpe a barra de notificação e os aplicativos em segundo plano;

Feito isso, você deverá ativar o modo avião do seu aparelho celular;

É recomendado então que aguarde entre 10 e 15 segundos;

Logo após, com o modo avião ativado , acesse o WhatsApp e faça a leitura das mensagens, escute os áudios, etc;

, acesse o WhatsApp e faça a leitura das mensagens, escute os áudios, etc; Feito isso, você deve fechar o seu aplicativo novamente;

Por fim, basta que desative o modo avião.

⚠️⚠️⚠️ NÃO ESQUEÇA DISSO ⚠️⚠️⚠️

Lembre-se sempre que as dicas são informativas. Assim sendo, se você enfrenta qualquer problema com o seu aparelho celular, seja este relacionado à parte física ou com um de seus diversos softwares, é recomendado que busque a um profissional técnico, que fará as respectivas avaliações e além dar o dignóstico adequado, indicará a melhor maneira de solucionar o problema.

Confira outros truques e novidades do WhatsApp: