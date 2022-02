Intolerância à lactose: 5 alternativas para substituir o leite

O leite é um alimento completo, porém em algumas pessoas ele acaba causando desconforto, como sensação de inchaço, dor de estômago, cólicas e ânsia de vômito. Se você foi diagnosticado com intolerância à lactose ou percebe que laticínios não são bem vindos no seu organismo, é preciso tomar algumas medidas.

O tratamento mais correto é eliminar o leite de vez da sua, porém, não são todas as pessoas que conseguem. Pensando nisso, o site Meganotícias separou algumas alternativas. Veja a seguir:

Leite sem lactose

A indústria do leite já encontrou uma forma de remover a lactose de produtos lácteos, sendo uma das maneiras mais benéficas de pessoas intolerantes consumir esse tipo de alimento. No geral, esse tipo de leite possui lactase em sua composição, enzima responsável por decompor a lactose, que nada mais é do que o ‘açúcar do leite’.

Bebidas vegetais

Diversos tipos de leite, como leite de amêndoa, leite de soja, leite de arroz ou leite de coco podem ser utilizadas como substitutas para os produtos lácteos tradicionais. Essas bebidas vegetais, por serem produzidas com base em outros alimentos, irá fornecer nutrientes diferentes. Por exemplo: o leite de amêndoa é rico em vitamina E, já o leite de arroz fornece vitamina B12, enquanto isso o leite de coco possui gordura saturada.

Kefir

O kefir é um subproduto obtido do leite, a partir da fermentação dos grãos com bactérias cultivadas, que quebram os açúcares naturais do leite, como a lactose. A pasta final se assemelha a um iogurte, inclusive sua produção é muito parecida com a produção de iogurte natural.

Por ser pobre em lactose, o produto pode ser tolerado por algumas pessoas. Um estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos), ou National Library of Medicine - NIH), mostra que consumir kefir pode reduzir os sintomas de intolerância de 54% até 71% em comparação com o leite normal.

Queijo

Eles devem ser evitados para quem possui intolerância à lactose, porém, o processo de fermentação de alguns tipos de queijo tornam o teor de lactose baixo, pois as bactérias quebram o açúcar presente. Ou seja, quanto mais velho a peça de queijo for, menos lactose ela terá.

Os queijos com menor teor de lactose são o parmesão, o suíço e o cheddar. Por outro lado, os que possuem maior índice são os queijos de pasta mole, como muçarela, brie, camembert e cotagge.

Como substituir?

Para não faltar cálcio no seu organismo, é importante que haja o consumo de outros alimentos ricos desse mineral, pois, a medida que você for envelhecendo, você tende a se tornar mais intolerante.

Vegetais como espinafre, couve e brócolis, além de leguminosas, como feijão, podem te ajudar pois são ricos em cálcio. Além disso, peixes como sardinha também são fontes do mineral e também de ômega-3.

