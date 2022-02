Vídeo: receita de batata gratinada fácil e saudável

Além de saudável, as batatas caem bem em qualquer receita. Além de ajudar na perda de peso, o tubérculo pode melhorar a disposição, controlar a pressão arterial e manter a saúde do intestino. Com um preparo simples, são perfeitas para receitas fáceis e rápidas. E é isso que você vai conferir hoje.

Em seu TikTok, a estudante de nutrição, Julia Ottoni, apresenta uma variedade de receitas saudáveis. Hoje você confere o preparo de uma batata gratinada com poucos ingredientes e com apenas 89 calorias por porção. É muito fácil!

Ingredientes

Para essa receita você vai precisar de:

3 batatas;

Sal;

Pimenta do reino;

Azeite;

150g de creme de leite;

Muçarela.

Modo de preparo

Descasque as batas e depois utilize um mandolin para fatiá-las. Deixe os pedaços reservados em um recipiente com água. Em seguida, tempere com sal e pimenta do reino. Após isso, unte uma forma com azeite, intercalando as batatas.

Para o molho, coloque o creme de leite em um recipiente juntamente com sal e temperos a gosto. Leve ao microondas por aproximamente 40 segundos e despeje sobre batatas.

Tampe a forma com papel alumínio e leve ao forno por cerca de 1 hora, até que as batatas fiquem macias.

Por último, coloque queijo muçarela por cima e espere derreter. Está pronto a sua batata gratinada rápida, saudável e deliciosa!

Assista ao vídeo:

