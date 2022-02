15 de fevereiro: Dia Internacional de Luta Contra o Câncer Infantil

O dia 15 de fevereiro é lembrado como Dia Internacional de Luta Contra o Câncer Infantil. Criada em 2002 pela Childhood Cancer International, a data é um símbolo global de conscientização e um alerta para os pais e responsáveis sobre os sinais e sintomas das doenças nas crianças e adolescentes.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a doença é uma das principais causas de morte entre as crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos no Brasil. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc, em inglês) estima que, anualmente, 215.000 novos casos são diagnosticados em crianças com menos de 15 anos, e aproximadamente 85.000 em adolescentes entre 15 e 19 anos.

Os tumores mais frequentes diagnosticados na infância e adolescência são a leucemia, afetando os glóbulos brancos; os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas.

Sintomas

De acordo com o órgão da Casa Civil do Governo Federal, os sintomas podem ser muito parecidos com outras doenças comuns entre as crianças, por isso é importante ficar em alerta. Consultas frequentes com o pediatra também são imprescindíveis pois são esses profissionais que identificam os primeiros sinais, caso haja alguma alteração na saúde da criança ou do adolescente, encaminhando para uma diagnóstico e tratamento especializado.

LEIA TAMBÉM:

⋅ Retinoblastoma: câncer no olho de bebês pode ser detectado em fotos com flash

⋅ Em tratamento contra o câncer, Rita Lee comove seus fãs com post raro

⋅ Mitos e verdades sobre o sono

Alguns sintomas devem ser investigados casos persistam por um longo período de tempo, como palidez, hematomas ou sangramento, dor óssea; caroços ou inchaços, principalmente aqueles indolores e sem febre; perda de peso inexplicada, tosse persistente, sudorese noturna e falta de ar; alterações nos olhos, como estrabismo; inchaço abdominal; dores de cabeça persistentes ou graves, vômitos pela manhã com piora ao longo do dia; dor em membros e inchaço sem traumas.

Diagnóstico

A coordenadora de oncologia e hematologia do Hospital da Criança José de Alencar de Brasília (DF), Isis Magalhães, diz que o diagnóstico precoce já é importante na fase adulta, mas é imprescindível quando o paciente é uma criança. “A nossa principal ação médica é diagnosticar precocemente. Para isso, a gente depende do médico pediatra geral que vai estar com a criança regularmente. Também nós dependemos da conscientização desses médicos de entrar no diagnóstico diferencial. De investigar a possibilidade de câncer”, alerta.

Cuidados

É preciso que haja um acompanhamento em clínica, para reconhecimento e cuidados apropriados. O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza de recursos para o combate ao câncer infantil. Além disso, o Ministério da Saúde ressalta que é preciso humanizar ao máximo o atendimento. “Os pais nunca estão preparados. Ninguém nunca encara bem essa sensação de possibilidade de perda. É uma coisa inconcebível”, diz a oncologista Isis.

Atenção!

Caso alguma criança se queixe de dor ou venha apresentar sintomas no geral, não existe em procurar ajuda médica e em hipótese alguma à induza ao uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista.

LEIA MAIS:

⋅ Chás milagrosos: precisamos ficar atentas para problemas posteriores

⋅ 5 sintomas físicos da ansiedade que provam que não é algo só mental

⋅ Nosso corpo muda todo dia e uma influenciadora provou isso