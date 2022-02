Mitos e verdades sobre o sono

Ter uma boa noite de sono é essencial para manter a saúde em dia. Descansar bem traz benefícios como energia para o dia seguinte e um humor estável.

Mas é preciso entender alguns mitos e verdades sobre distúrbios comuns relacionados a qualidade do sono. Veja a seguir:

Ingerir bebidas alcoólicas antes de dormir ajuda a ter um sono de qualidade

Mito. Algumas pessoas dizem que sentem sono ao consumir bebida alcóolica, logo isso facilitaria na hora de dormir. Porém, de acordo com o site de saúde Very Well Health (em inglês) a verdade é que esse sono é um sono de má qualidade, com menor tempo e sem entrar em um descanso profundo. Além disso, o álcool é um relaxante muscular que afeta o sistema nervoso central, causando riscos de distúrbios respiratórios durante o sono, como ronco e apneia obstrutiva.

Excesso de peso e obesidade são fatores de risco para apneia

Verdade. Existem estudos que mostram a relação da apneia com a variação de peso impactando o distúrbio. Uma pesquisa publicada no site Respiratory Care, Cuidados Respiratórios em português, mostram que o IAH (índice de eventos de apneia por hora de sono), aumenta com o ganho de peso. Quanto maior o sobrepreso, mais grave o distúrbio de apneia.

LEIA TAMBÉM:

⋅ Mitos e verdades sobre as estrias

⋅ Você está sempre com fome? 4 sinais de que você não está dormindo o suficiente, segundo a ciência

⋅ O que acontece se você não tomar banho durante um mês?

Existe relação da apneia com diabetes e outras doenças

Verdade. Outro estudo mostra que as pausas respiratórias durante o sono estão ligados a doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e outras comorbidades. Esse estudo (em inglês) publicado no Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia mostra a relação entre a apneia e a diabetes tipo 2, sendo observada uma alta prevalência concomitante das duas condições.

Muitas pessoas possuem apneia e não sabem

Verdade. Estima-se que há quase 1 bilhão de pessoas são afetadas pela apneia do sono em todo o mundo. Apenas no Brasil, há um potencial de 25 milhões de habitantes com apneia do sono moderada ou grave. No entanto, a condição é subdiagnosticada e até 80% das pessoas com apneia moderada e grave não conhecem seu diagnóstico.

LEIA MAIS:

⋅ Sorriso impecável: 3 alimentos que ajudam a manter os dentes limpos

⋅ Saiba como cuidar da saúde mental na volta ao escritório

⋅ Dormir bem: 3 alimentos que podem acabar com seu momento de descanso