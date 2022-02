Mitos e verdades sobre as estrias

Ao longo de toda a vida, o corpo humano vai se transformando. Ele até lembra uma máquina, mas é possível notar as diferenças não só na mente, mas também no corpo, sejam cicatrizes de machucados, queimaduras e até aspectos do próprio corpo, como as estrias.

Em pouco tempo, essas ‘temidas’ marcas se transformaram de uma questão de vergonha para sinônimo de orgulho, graças a movimentos como o body positive. Mesmo assim, para algumas pessoas, elas ainda são temidas, podendo provocar inclusive problemas de autoestima.

Mas afinal, o que são as estrias? “Nada mais é do que o rompimento das fibras de colágeno e elastina na camada superficial da pele, provocando uma cicatriz”, explica a enfermeira esteta, Mariane De Chiara.

As estrias são inofensivas e podem ser provocadas por alguns fatores, como aumento repentino de peso, aumento de massa muscular, gravidez, entre outros. Elas são classificadas da seguinte forma: avermelhadas ou rosadas, quando a pele está passando pelo processo inflamatório e é a fase mais fácil de se tratada, ou brancas, quando as estrias já são mais antigas e que geralmente melhoram somente com tratamentos estéticos, mas que dificilmente desaparecem.

LEIA TAMBÉM:

⋅ Atenção! Estes são os alimentos que podem acelerar o envelhecimento, segundo especialista

⋅ Nosso corpo muda todo dia e uma influenciadora provou isso

⋅ É possível sofrer uma fratura peniana?

Por ser algo comum na vida das pessoas, existem alguns mitos e verdades sobre elas. Por isso, a especialista tira algumas dúvidas. Veja a seguir:

Mitos:

Só aparece em mulheres;

Dá para eliminar totalmente as estrias brancas;

Hidratar a pele não previne as estrias.

Verdades:

Se a pele se estica muito, a estria aparece;

Estrias vermelhas são mais fáceis de tratar;

Hormônios têm papel fundamental em relação as estrias.

Mariane diz que, para ser feito qualquer procedimento, é necessário buscar um profissional capacitado. “Existem diversos procedimentos que podem amenizar e até sumir com elas, como peeling, laser, ozonioterapia, entre outros. É importante ressaltar que é essencial buscar um profissional capacitado para realizar uma avaliação para saber qual procedimento é mais indicado para cada situação”.

LEIA MAIS:

⋅ Você está sempre com fome? 4 sinais de que você não está dormindo o suficiente, segundo a ciência

⋅ ‘Epidemia da visão deficiente’: problemas de visão preocupam Organização Mundial da Saúde

⋅ Mudar sua dieta pode aumentar sua expectativa de vida em até 13 anos, defende estudo