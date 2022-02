O que significa a sigla SOS?

Com certeza você já reparou a escrita SOS em diversas séries e filmes, utilizada principalmente para pedir socorro. Mas afinal, o que a sigla significa? A resposta é: nada. Isso mesmo que você leu, as letras S, O e S não é uma abreviação de nenhuma palavra ou frase específica, mas sim um código universal de socorro.

De acordo com o site Significados, muitas pessoas tentam criar respostas e relações para essas letras, como ‘Save Our Ship’ (Salvem nosso navio, em inglês) ou ‘Save Our Souls (Salvem nossas almas), mas a verdade essa associação só foram criadas para ajudar as pessoas a se lembrarem das letras do código, não sendo atribuídas à criação da sigla.

Como surgiu?

O SOS foi criado em 1906, na Era da Radiotelegrafia, quando as comunicações eram feitas via código morse. Nesse tipo de comunicação, a mensagem é escrita da seguinte forma: S (...) O (---) S (...) - uma sequência ininterrupta de três pontos e três traços. Por isso as letras foram escolhidas, por serem fáceis de reproduzir.

Antes do SOS, o código utilizado como alerta era CQD, que também não possui significado. O Problema estava na hora de reproduzir em código morse, que ficava C (-.-.) Q (--.-) D (-..). Por isso, o SOS foi oficializado em 1908, no entanto os dois códigos ficaram em uso. Quando o Titanic afundou, em 1912, foram emitidos dois tipos de sinais de socorro, tanto em SOS como CQD.

O código morse foi aposentado em 1999, quando o sistema de comunicações marítimas parou de ser utilizado. Mesmo assim, o SOS continua sendo o símbolo universal de alerta e socorro.

