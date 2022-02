Vera Fischer afirma que não é rica e desabafa sobre os perrengues na pandemia

Após quase dois anos de pandemia, Vera Fischer quebrou o silêncio e falou sobre sua condição financeira. Sem fazer novelas, a atriz declarou que as pessoas acreditam que ela é rica, mas isso não é verdade.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz, que esteve em diversas tramas da Globo, contou que a pandemia do coronavírus transformou seu estilo de vida.

Vera Fischer volta ao teatro

“A vida mudou e nunca mais voltará a ser como era. Essa coisa de ter seis empregados, nunca mais. Tem uma hora da vida que já não se quer mais muita coisa. O desejo é viver bem, comer bem, ter alguns bons amigos e um bom trabalho sempre. As pessoas falam ‘ela é rica’. Não sou rica mesmo. Faço tudo sozinha”, disse ela, que mora em uma cobertura no Leblon, no Rio de Janeiro.

Longe da TV, Vera Fischer está na peça “Quando Eu For Mãe, Quero Amar Desse Jeito’', que precisou ser adiada por dois anos.

Vera Fischer Instagram

“A peça ia estrear em março de 2020, justamente quando começou a pandemia. Com a espera, tivemos que decorar o texto todo de novo e montar cenário outra vez, mas estou feliz porque amo o palco. Gosto de ver as pessoas ao vivo. E esse papel, dentro de uma comédia satírica, é muito diferente dos que eu já fiz”.

Vale lembrar que Vera Fischer contraiu a covid-19 no começo do ano. Pelas redes sociais, a atriz acalmou os fãs e contou como recebeu o diagnóstico. “Amores, testei positivo para Covid-19.Vocês sabem que durante a pandemia escolhi fazer isolamento social e seguir os planos de vacinação. Estou imunizada com as três doses e por isso me sinto bem e tenho sintomas leves”.

Ela ainda avisou que cancelou os ensaios e que estava vacinada. “Estou imunizada com as três doses e por isso me sinto bem, tenho sintomas leves”, escreveu a artista em seu Twitter. Ainda, a artista fez um comunicado para explicar com maiores detalhes sobre o diagnóstico.

