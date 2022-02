Após admitir que ‘bate’ em seus filhos pequenos, mãe causa indignação na internet

Uma mãe recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais depois de afirmar que bate em seus filhos pequenos além de “criá-los como deve ser”.

Conforme uma publicação feita pelo The Mirror, a mãe, chamada Brittney, dividiu a opinião dos usuários do TikTok depois de participar de uma “trend” referente a criação dos filhos.

No vídeo ela revela detalhes sobre a forma como cria seus filhos e também sobre as estratégias utilizadas para discipliná-los.

“Então, eu vi uma série de publicações no TikTok onde as mães falam sobre coisas que fazem com os filhos e que a maioria dos pais não fariam. Pensando que já sou odiada pela maioria das mães do TikTok, eu decidi participar também”, conta a mulher.

“Uma, como vocês já devem imaginar: eu bato nos meus filhos. Sempre dou um aviso verbal, nem sempre espero que eles escutem de primeira, mas se tiver que falar a segunda ou terceira vez e ver que estão me ignorando, eles levam uma surra. É assim que é”.

Usuários indignados pediram que ela pare de tratar os filhos desta forma

Após um tempo, Brittney então explica sobre as divisões de tarefas entre seus filhos.

“As crianças de dois e quatro anos ficam um pouco distraídas, mas eu lhes dou pequenas tarefas e meio que apenas as direciono quando se distraem um pouco”.

“Mas os mais velhos tem tarefas de crianças grandes. Esfregam o banheiro, levam o lixo para fora e lavam a louça. E por último, meus meninos são criados como meninos e minha menina como menina. Sem mais perguntas”, finaliza a mãe.

Diante do vídeo, diversos usuários comentaram criticando a postura da mulher.

“Então você não sabe como ensinar adequadamente seus filhos sem utilizar violência. Legal.”, comentou um usuário.

“O abuso não ensinará respeito, mas sim o medo”, explicou outro, ao que um terceiro completou: “Existem formas de ensinar e receber respeito sem machucar as crianças”.

No entanto, alguns outros usuários concordaram com a postura da mulher. “Omg! Finalmente uma mãe que sabe ser mãe!”, comentou um usuário.