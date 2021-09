A Agência Espacial Americana (NASA) testou recentemente todas as funções de Lucy, a primeira espaçonave da agência a estudar os asteroides troianos de Júpiter. A sonda está sendo preparada para lançamento em 16 de outubro.

Nomeados em homenagem a personagens da mitologia grega, esses asteroides circundam o Sol em dois grupos, com um grupo liderando à frente de Júpiter em seu caminho, o outro seguindo atrás dele.

Lucy será a primeira espaçonave a visitar esses asteroides. Ao estudar esses asteroides de perto, os cientistas esperam aprimorar suas teorias sobre como os planetas do nosso sistema solar se formaram 4,5 bilhões de anos atrás e por que eles terminaram em sua configuração atual.

Como detalhado, por meio de comunicado, os membros da equipe de Lucy passaram as últimas oito semanas no Kennedy Space Center da NASA na Flórida, preparando a espaçonave para o voo.

Os engenheiros testaram os sistemas mecânicos, elétricos e térmicos da espaçonave e praticaram a execução da sequência de lançamento a partir dos centros de operações da missão em Kennedy e Lockheed Martin Space em Littleton, Colorado.

No início de agosto, os engenheiros instalaram a antena de alto ganho da espaçonave, sua segunda característica mais proeminente depois das expansivas matrizes solares, que permitirão que a espaçonave se comunique com a Terra.

Como detalhado pela NASA, em 18 de setembro, os engenheiros de propulsão terminaram de encher os tanques de combustível de Lucy com aproximadamente 725 kg de hidrazina líquida e oxigênio líquido, que compõem 40% da massa da espaçonave.

NASA prepara importante missão para estudar misteriosos asteroides troianos de Júpiter

O combustível será usado em manobras precisas que irão impulsionar Lucy para seus destinos de asteroides dentro do cronograma, enquanto os painéis solares – cada um com a largura de um ônibus escolar – irão recarregar as baterias que abastecerão os instrumentos da espaçonave.

A espaçonave Lucy logo será compactada nas duas metades da carenagem do veículo de lançamento, que se fechará em torno dela como uma concha.

Depois que a espaçonave for encapsulada, a equipe Lucy será capaz de se comunicar com ela eletricamente por meio de um “cordão umbilical”.

Como detalhado pela NASA, no início de outubro, a espaçonave encapsulada será transportada para a Instalação de Integração de Veículos na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, onde será “acoplada” ao foguete Atlas V 401 da United Launch Alliance.

Primeira espaçonave a visitar asteroides troianos

O Atlas V vai decolar do Complexo de Lançamento Espacial 41. O foguete levará Lucy para fora da atmosfera da Terra para iniciar a longa jornada até os asteroides de Tróia.

Poucos dias antes do lançamento, os engenheiros irão ligar a espaçonave Lucy em preparação para a missão. Este processo demorará cerca de 20 minutos.

Como detalhado pela NASA, a primeira tentativa de lançamento de Lucy está programada para às 5h34 (EDT) de 16 de outubro.

Ainda de acordo com as informações, se o clima ou qualquer outro problema proibir um lançamento naquele dia, a equipe terá oportunidades de lançamento adicionais a partir do dia seguinte. Confira:

NASA/Kim Shiflett

Texto com informações da NASA

