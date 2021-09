Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 26 de setembro de 2021

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Hora de dar tempo para si e alcançar o equilíbrio emocional. Pense bem em tudo o que é oferecido e sobre o que você realmente deseja. Escolhas devem ser feitas com estabilidade.

Touro

É preciso permitir que algumas coisas fluam naturalmente e descansar se necessário. O amor pode ser ativado, mas será necessário lidar melhor com alguns assuntos do passado. Lembre-se que tudo pode ser substituído.

Gêmeos

É melhor ser prudente e buscar a harmonia com as pessoas. Alguns caminhos mudam e você deve se afastar de quem é negativo ou invejoso. Tenha calma para organizar pensamentos e sentimentos. Um conselho valioso fará a diferença.

Câncer

Decisões boas são feitas com diálogo e transparência; isso abrirá portas. Alguns desejos precisam ser compreendidos para que obstáculos sejam superados. Evite brigar ou tentar ter o controle quando a ansiedade bater.

Leão

Momento de ouvir a intuição e esclarecer. Seja mais claro e ouça com atenção, recordando as aprendizagens com erros do passado. Tenha cuidado com quedas. A fertilidade pode aumentar.

Virgem

Decisões importantes e novas etapas chegam. Ouça as pessoas e aprenda com o positivo e com o negativo. Um amor do passado pode retornar. Este é um período de inícios de mudanças que exige uma limpeza de energias.

Libra

Cuide melhor da saúde e seja mais seguro. É hora de ouvir a intuição e evite deixar sua mente apenas focada nas fantasias. Cuidado com amores proibidos. Fique atento a melhores oportunidades.

Escorpião

Caminhos importantes podem se abrir e é preciso abandonar aquilo que já não serve mais, principalmente hábitos. Recupere as boas energias e não se sinta só. A simpatia o ajudará a se sair melhor, assim como a criatividade.

Sagitário

Hora de ter confiança e não se deixar abater pelas energias baixas, sejam elas de inveja, indecisões ou impaciência. Ouça sua intuição e use sua força para conseguir o que quer. Tenha cuidado ao viajar.

Capricórnio

Hora de realizar o que é preciso e contar com o apoio verdadeiro de algumas pessoas. Tenha calma para conseguir o que quer. Evite discussões e mantenha a calma, principalmente no amor. Deixe o medo para trás.

Aquário

Hora de trabalhar e superar decepções para vencer uma crise. Comece a criar a felicidade em sua vida com o que realmente vale a pena. Tente relaxar para focar melhor. A fertilidade aumenta.

Peixes

Prefira manter o equilíbrio e deixar o diálogo em dia par não ter problemas. Afaste-se de pessoas negativas e cuide mais do seu bem-estar. A humildade abrirá portas importantes e é preciso estar atento a novas possibilidades.