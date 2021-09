A partir desta quarta-feira (01), a Azul volta a realizar voos com a possibilidade de embarque de turistas brasileiros para Portugal.

Como revelado, por meio de comunicado, o governo português autorizou a realização de viagens não essenciais para o país, suspensas há quase 18 meses em função da pandemia.

A Azul oferece atualmente entre três e quatro voos semanais de e para Portugal com decolagens de Campinas (SP).

Companhia LATAM anuncia conversão de até oito Boeing 767-300 em cargueiros

Com a flexibilização, a companhia acredita em um crescimento na demanda e acompanha a movimentação do mercado para avaliar eventuais incrementos na oferta de voos para a Europa.

Turismo internacional: com reabertura da fronteira, Azul volta a levar turistas brasileiros para Portugal

Para entrar no país, os turistas deverão apresentar o Certificado Digital Covid da União Europeia, comprovativo de realização do teste laboratorial RT-PCR ou teste rápido de antígeno com resultado negativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à do embarque.

A lista de testes rápidos aprovados pelo Comitê de Segurança da Saúde da União Europeia pode ser consultada no site da companhia.

Os clientes Azul também poderão acessar outros destinos da Europa que já estejam liberados para a entrada de turistas brasileiros por meio do acordo de Codeshare que a companhia detém com a TAP Air Portugal.

Texto com informações da Azul

CONFIRA AINDA: