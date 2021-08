Os signos que não deixam ninguém entrar facilmente em suas vidas

As relações verdadeiras nascem quando as pessoas abrem suas vidas para os outros sem medo. No entanto, esta não é uma tarefa fácil e alguns signos tendem a ter ainda mais dificuldade para deixar os outros entrarem.

Confira quais são:

Capricórnio

O capricorniano é responsável com seus sentimentos e sabe que tende a levar suas conexões a sério, superando os problemas e evitando se afastar delas no primeiro obstáculo. Por isso, ele espera que os outros demonstrem o quanto também estão dispostos a se comprometer e só compartilhará o que realmente sente quando se sentir seguro. Este signo prefere não perder tempo com quem não é de verdade.

Confira mais:

Aquário

O aquariano é muito aberto e pode se conectar com muitas pessoas, mas a história muda quando ele decide realmente abrir as portas da sua vida para alguém. Ele protege seu coração e sentimentos, pois sabe que este é um território complexo e que algumas barreiras precisam ser ultrapassadas com o esforço do outro. Ao dar tempo para que essa distância seja superada, este signo também fará o possível para não criar relações de dependência.

Peixes

O pisciano não deixa as pessoas entrarem facilmente em suas vidas, pois podem voar alto em seus sonhos e querem compartilhar isso apenas com pessoas leais. Este signo analisará muitos detalhes da conexão e buscará se sentir seguro de alguma forma, principalmente se já passou por algumas decepções com gente que era muito próxima antes. Ele sente as coisas intensamente e pode se comunicar muito com o seu coração, o que também ajuda a descobrir as verdadeiras intenções de algumas pessoas.