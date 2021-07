VÍDEO: tigre gigante tem reação incrível enquanto cuidador faz ‘cócegas’ em sua barriga

Imagens recentes se tornaram virais de um homem coçando a barriga de um tigre gigante, que reage de forma adorável enquanto delineia um rosto satisfeito.

O vídeo impressionante é estrelado pelo renomado Kody Antle, como detalhado pelo site CNN.

Kody é um especialista em manejo de animais, que costuma compartilhar suas experiências incríveis com tigres, macacos e outros animais selvagens.

Tigre tem reação incrível enquanto cuidador faz cócegas em sua barriga

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, a gravação já conta com mais de 5 milhões de vizualizações. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

