Estudo revela que a ingestão diária de 3 porções de grãos integrais pode reduzir a cintura

Comer três porções de grãos integrais por dia pode ajudar a reduzir as medidas da cintura, a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue. É o que diz um novo estudo realizado com adultos de meia idade. A pesquisa descobriu também que a ingestão deste tipo de alimento pode auxiliar na prevenção de doenças cardíacas.

Os participantes que ingeriram pelo menos três porções de grãos integrais por dia tiveram aumentos menores que os participantes que comeram menos que a metade desta quantia por dia.

Em notícia divulgada pelo Daily Mail, os pesquisadores da Tufts University, em Massachusetts, relatam como observaram que a ingestão dos grãos inteiros e refinados, durante um período de 18 anos, impactou nos fatores de risco.

Foram utilizados dados do Framingham Heart Study Offspring Cohort, iniciado em 1970, para avaliar os fatores de risco de doenças cardíacas a longo prazo. O estudo envolveu 3100 participantes, com uma média de 50 anos no início da coleta de dados.

Os cientistas compararam as mudanças nos cinco fatores de risco em intervalos de quatro anos, em quatro categorias de ingestão de grãos. Sendo que as quantidades variaram de menos da metade por dia a três ou mais porções.

Benefícios da ingestão de grãos integrais

Os resultados mostraram que, a cada quatro anos, o tamanho da cintura nos pacientes com alta ingestão de grãos foi a metade do registrado em participantes que ingeriram menos da metade recomendada. Mesmo depois de considerar essa alteração, também foram analisados os demais fatores, comprovando que o aumento médio nos níveis de açúcar no sangue e na pressão arterial também foram menores no grupo com maior ingestão de grãos.

Segundo Nicola McKeown, uma das autoras do estudo, as descobertas mostram que “comer alimentos integrais como parte de uma dieta saudável traz benefícios à saúde, além de apenas nos ajudar a perder ou manter o peso à medida que envelhecemos”.

Os alimentos que mais contribuiu para ingestão de grãos foram os pães de trigo integral e cereais integrais prontos para comer no café da manhã. Os grãos integrais têm uma camada externa rica em fibras e uma cama germinativa interna repleta de vitaminas B, antioxidantes e pequenas quantidades de gorduras saudáveis.

Durante a moagem, os grãos perdem estes componentes ricos em nutrientes e acabam permanecendo somente com o grão refinado repleto de amido. O estudo na íntegra pode ser conferido no Journal of Nutrition.