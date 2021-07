Homem tem pênis desfigurado após prendê-lo com objeto inusitado

Um tailandês, de 38 anos de idade, teve o pênis permanentemente desfigurado após deixá-lo preso com um cadeado por duas semanas. O homem prendeu o objeto de metal na base de seu órgão genital durante um ato sexual bizarro. Apesar da escolha inusitada, os problemas começaram quando seu pênis começou a inchar e ele percebeu que havia perdido a chave do cadeado.

Conforme noticiado pelo Daily Mail, o homem tentou remover o objeto por diversas vezes, mas não obteve sucesso. Após 14 dias com o cadeado preso em sua genitália, o homem precisou procurar o hospital devido a uma infecção e a dor insuportável.

Envergonhada, a mãe do homem tentou ajudá-lo e informou aos médicos que o filho ‘gosta de colocar o pênis em pequenos orifícios’. Ela ainda justificou que seu filho não tem um relacionamento amoroso e que, por conta da pandemia, ficou entediado.

Confira também:

O oficial Thongchai Donson foi quem atendeu ao chamado da emergência, ele informou que o ferimento foi pior do que eles esperavam e o homem precisou ser removido com urgência para o hospital mais próximo.

Procedimento médico para remoção do cadeado

Os médicos levaram mais de 30 minutos para realizar a remoção do cadeado. Foi necessário utilizar um cortador elétrico para serrar o objeto. Eles utilizaram também uma fina folha de metal entre o cadeado e a pele do homem para evitar danos a pele. Uma vez com o pênis livre do cadeado, os médicos aplicaram creme antibiótico no local.

Apesar de estar com o pênis livre do cadeado, os médicos informaram ao homem sobre a possibilidade de danos permanentes devido ao tempo em que o cadeado ficou preso. A aparência do órgão sofreu deformações.