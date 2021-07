O que significa sonhar com cobras; confira também os números

O fato de sonhar com cobras pode trazer uma série de questionamentos. E muitos se perguntam qual o significado com esse tipo de sonho.

E seria bom sonhar com cobras? E podem ser muitas as interpretações com este tipo animal.

Uma serpente é vista como algo assustador e desanimador, sendo uma espécie que causa medo em muitas pessoas.

Reprodução @master1305 – Freepik

No entanto, como revelado pelo site Abstracta, sonhar com cobra significa, de forma geral, fidelidade entre você, suas amizades e sua vida sexual.

Muitos dos sonhos com cobra podem ser sinais positivos para a sua vida, te ajudando a enfrentar os obstáculos ou lembrando de novidades que estão por vir.

Sinais negativos

No entanto, o sonho com cobra preta geralmente é um indicativo de que coisas ruins estão para acontecer na sua vida.

Já o sonho com uma serpente gigante indica que, em breve, coisas nada agradáveis irão acontecer.

Sonhar com cobras – significados positivos

Como revelado pelo site, embora existam sonhos que trazem sinais negativos, de maneira geral os sonhos com cobra são importantes lembretes de que coisas boas irão acontecer em sua vida.

Sonhar com cobra: números

Sonhar com cobra – confira quais os números da sorte:

Sonhei com cobra: número 21

Muitas cobras: número 81

Sendo mordido por uma cobra: número 30

Cobra grande: número 34

Pare de ver cobra: número 54

Cobra morta: número 48

Cobra zangada: número 47

Pele de cobra: número 19

Cobra na nossa cama: número 90

Matar cobra: número 33

Cobra na água: número 24

Cobra enrolada: número 96