Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Câncer que dura até 20 de julho de 2021

A temporada de Câncer começou esta semana e promete trazer uma energia mais emocional, de reflexão sobre o passado e introspecção para todos os signos do zodíaco. No entanto, alguns podem ser ainda mais afetados durante está fase que dura até 20 de julho de 2021.

Confira quais são:

Áries

Este pode ser um momento cansativo e de descontar algumas frustrações nas outras pessoas, pois o humor pode não ser dos melhores. É hora de ter tempo para relaxar e recarregar suas energias. Não se sinta tão injustiçado quando as coisas não acontecem no tempo que você deseja, apenas concentre-se nas suas atitudes e encontre como se reconectar com o que realmente importa, como as conexões com pessoas amadas, os gestos do cotidiano, etc. O presente e futuro podem ser meditados com calma e também olhando para as experiências do passado.

Libra

A atenção e foco podem ser prejudicados, o que estimulará algumas atitudes impulsivas. Não se esqueça de achar seu ritmo e trabalhar bem equipe, por mais difícil que pareça. Relaxe mais, mas também saiba o que você quer e não deixe ninguém levar os créditos por você. Não tenha medo de tomar as rédeas e faça isso de maneira madura e calculista.

Capricórnio

Este pode ser um momento de mais abertura para as energias do amor, mas uma nostalgia importante pode trazer alguns sentimentos confusos. Tente não fechar seu coração e abrace as mudanças que podem ajudar a melhorar os relacionamentos; a compreensão será profunda. É o momento de lidar com as outras pessoas com paciência e suavidade, lembrando sempre que o carinho pode contribuir para todos os tipos de relações.