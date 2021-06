Os signos que devem evitar jogar as coisas para debaixo do tapete esta semana

A terceira semana de junho de 2021 começou e cada signo do zodíaco tem suas previsões. No entanto, alguns deles precisarão lidar de uma vez por todas com certos acontecimentos.

Confira quais são:

Leão

Momento em que os esforços serão necessários e valorizados; por isso, jogar os problemas para baixo do tapete não ajudará e pode atrapalhar. Esta será a primeira etapa de renovação, conclusão e cura de dores do passado que iniciará na sua vida. Prepare-se para ouvir verdades difíceis e ser obrigado a refletir sobre elas. Lide com calma, pois o caminho logo ficará mais claro. Nos momentos complexos, nas esqueças das coisas bonitas da vida.

Virgem

Nenhum detalhe passará despercebido e chegou a hora de dar o tempo correto para decidir ou tomar iniciativas planejadas. Este é um momento de cura e pode trazer coisas difíceis à tona, mas que exercem um papel fundamental na sua evolução. As pessoas que o amam ajudarão bastante a passar por esta fase e podem mostrar o potencial de crescimento que você talvez não perceba. Deixe que os caminhos se abram para começar a dar passos importantes.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Momento que pode colocar a importância da sua segurança em evidência e causar alguns autos e baixos emocionais. Evite perder a coragem de enfrentar os problemas com o jogo de cintura que possui e faça o possível para não deixar de lado o que quer. A palavra terá muito poder esta semana e é preciso usar a seu favor. Transmute as energias com desapego e independência.

Sagitário

A atenção com as pequenas coisas e mudanças é o que vai fazer as grandes acontecer, por isso não irá adiantar nada jogá-las para baixo do tapete. Uma transformação está acontecendo e pode ser muito frustrante não se abrir para o novo. Lembre-se que mudar a mentalidade não é uma tarefa simples, mas sempre será uma necessidade, principalmente quando relacionamentos já não funcionam como o esperado. Muita coisa pode ser tirada do lugar em breve e é hora não de apenas se adaptar, mas buscar o caminho que o fará mais feliz.