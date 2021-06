Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 18 de junho de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar junho de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 14 a 18 de junho de 2021:

Áries

Nesta semana, muito trabalho e conquistas pessoais chegam. Você deve controlar o humor para não ficar com altos e baixos que acabam deixando-o cansado e com pensamentos negativos.

Invista na evolução espiritual e se afaste de quem só tem interesse econômico ou inveja. Limpe sua aura siga em frente em sua vida. Você planeja visitar alguém.

Você pode assinar um novo contrato de trabalho. Cuidado com o dinheiro e não empreste ou gaste demais; seja mais econômico. Seus números da sorte serão 07 e 23. Seu dia especial e abundante será terça-feira. Sua cor que atrai o melhor é o vermelho.

Touro

Momento de ter cuidado e buscar deixar os vícios. Aprenda a controlar seu temperamento e não pense muito no que os outros falam sobre você. Vai ser uma semana de grandes conquistas financeiras.

Uma dívida é paga e você recebe o que merece. Uma nova proposta de trabalho pode surgir e será positiva. Cuidado com se rodear de orgulho, inveja e maldade; faça um limpa na sua vida.

Hora de cuidar da saúde. Um novo amor chega e faz você se sentir bem. Tente não comprar o que não precisa e continue poupando. Cuidado com os olhos malignos e com a inveja.

Seu dia de sorte será sexta-feira e sua cor é o vermelho escuro, então use mais essas cores de roupas. Seus números da sorte são 06 e 33.

Gêmeos

Boas surpresas. É hora de deixar tudo o que é negativo em sua vida. Evite ser arrogante ou confiante demais, pois este é um momento de amadurecer e crescer como pessoa.

Deixe a indecisão para poder progredir e continue estudando para se preparar para o sucesso. Não diga não à abundância e enxergue novas oportunidades de negócio.

Você recebe presentes que não esperava. Seu dia de sorte será quarta-feira. Suas cores de abundância serão cinza e amarelo. Tente cuidar de dores nas costas e nos ombros.

Um amor o procura para declarar suas intenções e buscar compromisso. Você viaja em breve. Seus números da sorte são 05 e 12.

Câncer

Hora de curar situações complexas do seu passado e fazer seu presente mudar positivamente. Mudanças chegam em sua vida para alcançar o sucesso que você tanto deseja. Tome decisões e ações em sua vida para moldar sua própria sorte.

Lembre-se que embora as coisas não aconteçam na hora que você quer, é preciso dar um tempo e ter paciência, pois tudo vem no seu devido tempo. Não seja tão dramático em sua vida amorosa e aprenda a abrir mão do que não era para você.

Um futuro melhor com um parceiro é iniciado com empenho. Semana de altos e baixos no trabalho, então tente não ficar chateado e siga em frente com seus projetos.

Você recebe dinheiro extra. Não brigue com a família e tente ser um pouco mais tolerante. Seu dia de sorte é segunda-feira. Seus números são 05 e 17. Sua cor é o cinza.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

É o momento preciso para conseguir o que você tanto deseja e começar com um projeto para alcançar o sucesso. Você terá a oportunidade de conhecer uma pessoa muito especial que pode ser seu parceiro ideal.

Você se livra de dívidas e problemas que você arrasta há muito tempo. Hora de aprender a ser mais humilde; a atitude arrogante atrai muita energia ruim de outras pessoas.

Você sempre será o primeiro em tudo o que fizer em seu ambiente de trabalho. Você tem uma grande responsabilidade e é um líder natural, então seja mais responsável com esse poder. Seu dia da semana é o domingo. Seus números da sorte são 01 e 33. Suas cores são o verde e o vermelho.

Virgem

Você tem que ter muito cuidado com as decisões para não cometer erros que podem custar muito caro. Não se preocupe, você poderá se antecipar a qualquer problema que tenha.

Uma situação jurídica é resolvida a seu favor. Dê continuidade aos seus projetos. Você planeja uma viagem. Continue seus estudos para que as portas do sucesso se abram com mais facilidade.

Seu dia é quarta-feira. Seus números da sorte são 06, 10 e 23. Suas cores para atrair a abundância são o branco e o cinza. Esta semana, você pode receber uma proposta de trabalho e iniciará uma nova etapa muito positiva.

Libra

Não tome decisões precipitadas. Você deve estar muito atento ao que vai fazer no seu trabalho e na sua vida sentimental. Não tenha medo de pedir a opinião de outra pessoa sobre o que fazer em tempos de crise.

Lembre-se de que não é ruim precisar de ajuda para progredir. Em assuntos pessoais, chegará a hora de formalizar um relacionamento ou constituir família. Não caia na mentira e conte a verdade mesmo que magoe os outros.

Esqueça a arrogância e não acredite em si mesmo mais do que nos outros. Só a humildade o levará a ter o que merece e se dar bem. Seus números da sorte são 08 e 27. Seu melhor dia da semana é sexta-feira.

Suas cores que atraem boas energias são o verde claro e o rosa. A sorte vem para você e é bom ficar atento a qualquer boa oportunidade.

Escorpião

É hora de crescer em todas as áreas e deixar seus medos e inseguranças para trás. Você está em um estágio de crescimento e inicia algo novo que pode ajudar a vida financeira.

Se você quer mudar de emprego, é hora de se planejar para dar esse passo e tudo sairá bem. Cuide das depressões e vícios para não perder o controle; tente ficar longe de pessoas que só têm influência negativa em sua vida.

Tente levar uma vida mais equilibrada para não adoecer. Não é hora de começar um relacionamento; é melhor se divertir e se apaixonar por si mesmo antes de se apaixonar por outra pessoa.

Seu dia importante é terça-feira. Seus números da sorte são 04 e 77. Sua cor para atrair a abundância é um azul.

Sagitário

Semana que promete grande sucesso. Você deve ter cuidado com os inimigos ocultos e não ser não confiar tanto porque mais tarde podem traí-lo. É hora de mudar os erros do passado para seguir em frente e ser mais feliz.

É hora de fortalecer os seus conhecimentos e poder cumprir os objetivos. É também a hora de se movimentar; uma mudança pode acontecer e ajudará a dar a maturidade necessária para crescer.

Seu dia de sorte será quinta-feira e suas cores são o amarelo e o laranja. Seus melhores números são 03 e 28. Semana de fazer pagamentos pendentes. Tenha muito cuidado com a fofoca.

Capricórnio

Semana que trará mudanças radicais que o ajudarão a crescer, inclusive na vida financeira. Esqueça os maus comportamentos em sua vida e controle os vícios. Seja mais forte com seus projetos de vida.

Aprenda a ser mais tolerante e paciente com os outros, mesmo que eles não correspondam isso. Sucessos ocorrerão no ambiente de trabalho. Estimule o seu lado espiritual para que você continue crescendo e atraia as boas vibrações das pessoas ao seu redor.

Uma semana ocupada e tarefas atrasadas, por isso administre melhor o seu tempo. Você pode receber compensação financeira. Tente não mentir em seu relacionamento. Seu dia de sorte é o sábado. Seus números da sorte são 13 e 20. Suas cores para atrair abundância são o preto e o branco.

Aquário

É hora de pensar no lar. Você terá a oportunidade de ter um parceiro estável. Este é o momento perfeito para começar seu próprio negócio ou buscar uma mudança positiva em seu trabalho.

Com esforço e carisma, você terá sucesso facilmente em tudo o que deseja. Não seja mais tão radical em sua personalidade e permita-se ser mais doce. Você pode complicar as coisas se se tornar frio.

Você terá sorte com os números 02 e 15. Seu melhor dia da semana vai ser sexta-feira. Suas cores são o vermelho e o amarelo. Você pode descobrir uma traição e deve refletir sobre a vida amorosa.

Peixes

Momento de proteção e boa sorte para alcançar seus objetivos. Cuide da saúde emocional e cuide da depressão para que a vida melhore.

Você tem a oportunidade de conhecer alguém muito especial para formar um relacionamento estável. Quem está em um relacionamento pode começar a falar em ter uma família. Serão dias de grandes desafios e novos projetos de trabalho.

Pare de buscar a aceitação dos outros, o mais importante é que você se ame como é. Lembre-se de que a única pessoa que você precisa impressionar é você mesmo.

Uma viagem surgirá. Um amor do passado deseja voltar ou ao menos um pedido de desculpa. Seu melhor dia será a terça-feira. Suas cores que atraem a abundância é o roxo e o vermelho. Cuide com atenção e precaução de dores nas pernas e nos pés.