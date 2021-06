Os signos que mais serão afetados pelo Eclipse Solar Anular de 10 de junho

Em 10 de junho de 2021, uma Lua Nova em Gêmeos será seguida de um Eclipse Solar Anular, que não foi visível no Brasil, mas poderá ser sentido por todos os signos do zodíaco. É melhor se preparar para uma fase de mudanças e renovações drásticas.

Confira os signos que mais serão afetados por este Eclipse:

Gêmeos

Este será um eclipse que trará muitas reviravoltas internamente para a realização de transformações necessárias, que exigirão sua maior versatilidade e capacidade de adaptação. É hora de observar suas experiências do passado e analisar o que foi absorvido; chega de tentar ocultar o que está dentro de seu coração, apenas compreenda-o para procurar o próprio caminho. Não será fácil se fazer entender neste momento, por isso é muito importante ter atenção e pensar bem nas palavras. Mudanças fortes determinam como será sua presença agora na própria vida e na das pessoas.

Virgem

Não é fácil sentir que esta começando do zero, mas é preciso aceitar que novos caminhos se apresentam e todos os inícios são assim, especialmente na vida profissional. Reúna as informações certas e ajuste o que talvez tenha caído no esquecimento; é hora de lidar com o retrocesso, controlar a ansiedade e planejar os próximos passos com consciência. Mantenha-se aberto e analisando com calma para não fazer escolhas impulsivas e pouco favoráveis, até mesmo com as palavras.

Confira mais sobre os signos:

Sagitário

Muitas revelações sobre a forma que você se relaciona e quem está ao seu lado serão feitas. Este pode ser um momento de enxergar com mais clareza e embarcar em novos capítulos, especialmente na vida amorosa. Isso pode parecer muito animador, mas na verdade não será algo simples de lidar; portanto, evite tomar decisões ou atitudes extremas, é hora de agir com calma e sempre após uma meditação profunda sobre a situação.