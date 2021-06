Importante personagem deixa The Good Doctor de forma inesperada e saída revolta fãs da série

A atriz Antonia Thomas não vai retornar para a 5ª temporada da série The Good Doctor. A inglesa interpretou a personagem Dr. Claire Browne, com grande destaque na produção, durante 4 temporadas.

Desde o primeiro episódio da série médica, Claire tem sido uma espécie de apoio importante para o Dr. Shaun Murphy (ator Freddie Highmore).

Thomas comentou sobre sua decisão de deixar a série antes que seu contrato fosse finalizado, em recente entrevista ao site Deadline.

A decisão é totalmente pessoal, já que a atriz ainda tinha alguns anos de contrato. Como revelado, ela quer novos desafios no mercado cinematográfico.

Ainda de acordo com as informações, no entanto, não foi totalmente descartando alguma participação da atriz na próxima temporada, como convidada.

5ª temporada de The Good Doctor

Importante personagem, a saída de forma inesperada revoltou os fãs da série, que compartilharam a insatisfação nas redes sociais.

“Enfim, estava assistindo por causa dela … nem vou mais”, “Saíram os melhores personagem” e “isso foi muito difícil, não posso acreditar que ela está fora da série” foram alguns dos comentários.

“Vou sentir falta da personagem, mas respeito a decisão da atriz”, escreveu outro fã. Confira postagem:

‘The Good Doctor’ Star Antonia Thomas Leaving ABC Drama After 4 Seasons: “It’s Deeply Sad To Say Goodbye” https://t.co/EwZn3ytgCU — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 7, 2021

