Vídeo impressionante registra momento exato em que raio atinge pista do Aeroporto de Guarulhos

Um vídeo impressionante registrou o momento exato em que um raio atinge a pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A gravação foi compartilhada pelo canal especializado ‘Golf Oscar Romeo’ no YouTube e já conta com mais de 330 mil visualizações.

Nas imagens especiais, é possível ver o momento raro de queda de raio que atingiu a pista do terminal.

Como revelado, ocasionando o fechamento por 3 horas devido ao buraco causado no asfalto.

Momento exato em que raio atinge pista do aeroporto

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

“Que flagrante! Meus parabéns”, “sensacional, obrigado pelo registro” e “também estava assistindo bem nessa hora, levei sorte em ver” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu recentemente no terminal aéreo. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

Com informações do canal Golf Oscar Romeo

