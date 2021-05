A Garena anunciou hoje (3) a abertura das inscrições para a Série C da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), divisão de acesso do campeonato oficial do game battle royale.

Como revelado, os jogadores têm até dia 16 de maio para se inscreverem pelo site oficial da competição, dentro da Player 1.

Para participar, é necessário ter a partir de 14 anos (completados até o fim do período de inscrição) e estar no nível mínimo de 25 no Free Fire.

Série C da Liga Brasileira de Free Fire

A Série C da LBFF possui quatro torneios oficiais classificatórios, além de uma fase de playoffs, disputada entre os meses de junho e julho.

Ainda de acordo com as informações, depois dos quatro torneios, os 48 melhores times avançam para os playoffs.

Na decisão, as 12 melhores equipes garantem vaga na próxima categoria, a Série B da LBFF.

Com informações da Garena

