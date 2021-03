Horóscopo: o conselho amoroso para cada signo na semana de 8 a 12 de março de 2021

Mais uma semana começa e alguns conselhos podem ajudar cada signo a ter melhores resultados nos assuntos do coração. Confira a dica especial na semana de 8 a 12 de março de 2021:

Áries

Procure resolver as tensões e conflitos com paciência. É preciso buscar novos caminhos e experiências na vida a dois.

Touro

Tristezas são superadas e o perdão é crucial para isso. É preciso ter mais atenção com terceiras pessoas que podem afetar relacionamentos.

Gêmeos

Conversas sinceras são necessárias, pois alguns assuntos precisam ser enfrentados. Tome as rédeas do seu destino, mas saiba que você também será responsável pelas consequências, especialmente as que envolvem mentiras.

Câncer

Tenha atenção com pessoas que podem ser frias ou agressivas e prefira se distanciar. É hora de se liberar do medo e se preocupar mais com você mesmo.

Leão

É preciso ter mais atenção com o que é dito, especialmente em durante conflitos. Aproveite novas oportunidades de desfrutar a vida a dois sem tensões.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O apoio mútuo ajudará a superar situações importantes; levar o esforço do outro em conta para confirmar as verdadeiras intenções das pessoas também é importante.

Libra

Tome as decisões com sabedoria e não deixe que qualquer um tente determinar o que é correto para você. Algumas batalhas precisam ser vencidas sozinho.

Escorpião

Tome a sinceridade com sabedoria e não se desencante apenas porque as coisas saíram de forma diferente. Prefira manter a serenidade e determinar para o que você realmente está preparado ou não.

Sagitário

O passado pode voltar a bater na sua porta e é importante não atrair confusões com assuntos ocultos. A razão deve ser maior do que a emoção.

Capricórnio

Aproveite os momentos de paz e celebre os detalhes que fazem seu coração bater mais de pressa, sejam eles relacionados a uma pessoa especial ou não. O amor deve estar dentro de você sempre.

Aquário

O diálogo é a única forma de esclarecer e gerar ideias que podem solucionar os problemas. Tenha atenção especial com possíveis enganos.

Peixes

Momento de expressar sentimentos e decisões sem medo. Apenas reflita sobre como você deseja seguir em frente na vida amorosa e planeje seus passos.