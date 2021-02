Companhia LATAM e Delta Air Lines recebem no Brasil aprovação para acordo comercial

A LATAM e a Delta Air Lines receberam do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) no Brasil a aprovação sem restrições para o seu acordo comercial (“trans-American Joint Venture Agreement” ou “JVA”), após a sua aprovação inicial em setembro de 2020.

O JVA busca potencializar as malhas aéreas oferecidas por ambas as companhias aéreas, assegurando uma melhor experiência de viagem entre a América do Norte e a América do Sul.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, o acordo Delta-LATAM já foi aprovado no Uruguai e segue em tramitação em outros países, incluindo o Chile.

Ainda de acordo com o texto, a ratificação pela autoridade brasileira respalda o trabalho de ambas as companhias aéreas para oferecer uma rede de benefícios mais ampla e competitiva para os clientes, que incluirá entre outros:

Acordos de código compartilhado (codeshare) entre as filiais do Grupo LATAM e a Delta, permitindo a compra de passagens aéreas para uma rede de destinos maior.

Clientes dos programas LATAM Pass e Delta SkyMiles podem resgatar pontos/milhas em ambas as empresas, acessando mais de 435 destinos no mundo.

Conexões mais rápidas no Terminal 4 do aeroporto de Nova York (JFK) e no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Clientes podem acessar 35 salas Delta Sky Club nos Estados Unidos e 5 salas VIP da LATAM na América do Sul.

Com informações da LATAM

