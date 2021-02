Os signos que podem se conectar com o passado novamente em março de 2021

Mais um mês de 2021 está chegando ao fim e logo iniciaremos março. No entanto, esta fase pode trazer conexões do passado de volta para a vida de alguns signos do zodíaco. Confira quais são

Áries

Após bons momentos e a recuperação de algumas alegrias, é possível que você deseje retomar alguma relação de amizade do passado ou voltar a passar mais tempo com estas pessoas que despertavam seu lado mais fraterno.

Touro

Pessoas tentam recuperar o contato graças a sua energia positiva ou mudanças que impressionam. Este é um momento de renovação e novas experiências, o que tende a impedir que essas voltas ao passado sejam mais positivas na sua vida do que as coisas novas que estão por vir.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

Alguém do passado pode voltar a entrar na sua vida, mas são as suas energias que atraem. A chance de que você tome a iniciativa e vá atrás de uma história antiga que não foi finalizada completamente é maior. Esta pessoa ainda mexe com seus sentimentos, mas é preciso pensar duas vezes antes de tomar alguma atitude de reaproximação.

Peixes

Recordações de assuntos que ainda não foram resolvidos no seu coração voltam a ocupar a sua mente. Será preciso comunicar esses medos e questionamentos para poder dar um passo importante e superar esta fase complexa.