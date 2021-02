5 maneiras de atrair boas energias para a sua casa

Nossa casa deve ser o local onde mais queremos estar, nosso refúgio e nosso lugar seguro no mundo. Cuidar do nosso lar é tarefa constante isso porque, segundo Silvana Occhialini, consultora e fundadora do Instituto Brasileiro de Feng Shui, “Tudo é uma questão de frequência: se a casa está numa energia baixa, as pessoas absorvem e começam a atrair a mesma energia”, explica.

Selecionamos 5 mudanças simples para que você possa aplicar na sua casa agora, seguindo princípios dessa arte milenar.

Luz é vida!

Preocupe-se sempre de deixar a luz natural entrar na sua casa. Abra as janelas, deixe a energia circular. Ambientes sempre fechados deixam a energia estagnada. Estudos sugerem que a entrada de luz solar através das janelas podem aumentar os níveis de serotonina, o que ajuda a combater a depressão e aumenta seu bom humor. Trocar as cortinas pesadas, por outras de tecidos mais leves pode ser um bom começo para aumentar a luminosidade do ambiente. Mesmo nos meses mais frios, vale abrir as janelas por um período do dia e deixar o ar se renovar.



Traga o verde para perto

A natureza tem um papel importante na manutenção da nossa energia. Isso porque, as plantinhas. Já está confirmado cientificamente que as plantas melhoram nosso estado psicológico. Um estudo da Universidade de Melbourne, na Austrália, mostrou que admitir por pequenos instantes a natureza melhora a concentração. Além disso, olhar para um jardim por 40 segundos aumenta a produtividade e relaxa. Além de serem ótimas aliadas da decoração, as plantas purificam o ar.



Cores para que te quero

As cores têm efeitos psicológicos no nosso cérebro, tanto positivos como negativos. Não é à toa que na publicidade e na arquitetura há uma ciência que estuda a psicologia das cores. Algumas cores estão relacionadas a sentimentos mais negativos e outras a sentimentos mais positivos. Elas também têm o poder de trazer calma e relaxamento. Por exemplo, tons pastéis são ótimos para relaxar antes de deitar, por isso as luzes artificiais mais recomendadas para o dormitório e sala de estar é a amarela, pois ela está ligada à sensação de aconchego.



Organize sua casa

Um ambiente desorganizado e sujo tem o poder de tirar a sua concentração. Pesquisadores descobriram que quanto mais itens temos na nossa linha de visão, mais difícil fica de se concentrar. Uma decoração minimalista pode ser um bom começo para quem quer manter a casa arrumada por mais tempo. Uma boa dica é arrumar e organizar pequenas áreas periodicamente, assim você não fica cansado e nem sobrecarregado.



Doe o que não faz mais sentido

Ao dar outro destino para objetos, você está liberando o espaço para que outras energias entrem na sua vida. Liberar o espaço significa deixar a energia circular, deixar que ciclos terminem para que outros comecem. É eficaz fazer uma limpeza periódica nos seus armários e gavetas. Retirar o que já é lixo e o que ainda pode servir para outra pessoa é uma excelente maneira de encher seu coração e seu lar de amor e de boas energias.