Fácil e prático! 5 plantinhas para ter uma horta de temperos no seu apartamento

Temperos frescos são base de receitas mais saborosas, isso porque quando são recém-colhidos, os temperos conservam os sabores e aromas de forma mais intensa. “É muito importante explorar mais os temperos, porque isso te faz encontrar mais sabores e deixar de lado as versões prontas, que não são tão bacanas nem para o sabor, e nem para a saúde”, explica o chef Alan Datorre, da Academia Gourmet, em entrevista ao site Fast Life.

Diferente do que muitos podem pensar, quem mora em apartamento pode cultivar seus próprios temperos. Inclusive em apartamentos sem varandas, é possível criar espaços de cultivo em excelentes condições.

No lugar de uma jardineira, as plantinhas devem ser plantadas em jarros em um local com ventilação e incidência da luz solar. Pode ser na varanda ou próximo à uma janela. Vale inclusive o janelão da cozinha, assim você já deixa as plantinhas ao alcance das mãos. “O ideal para fazer uma hortinha é que ela fique em um lugar que bata Sol direto, pelo menos umas 6 horas”, explica a paisagista Claudia Muñoz, em entrevista ao site É de Casa.

Leia mais:

Listamos algumas plantas fáceis de cuidar para você começar com a sua hortinha.

Alecrim

Um tempero muito usado em carnes, peixes e batatas. É uma planta fácil de se cultivar, que se adapta a diferentes temperaturas e que requer uma certa frequência constante de regas (pelo menos de 3 em 3 dias). Está pronto para ser colhido 90 dias após plantar. Retire sempre metade ou menos do raminho, para que a planta possa se restabelecer e gerar mais ramos.



Hortelã

É uma planta que precisa estar em vasos individuais, já que suas raízes são do tipo “invasoras” e não gostam de plantas vizinhas. De fato, o cultivo em vaso é recomendado já que, ao ser plantada em uma jardineira, pode se tornar uma praga, já que suas raízes são profundas. Deve ser mantida em locais protegidos do vento e o solo deve estar sempre úmido. Recomenda-se a colheita quando estiver na época da floração, já que suas folhas adquirem sabor e aroma mais intensos.



Orégano

Tempero queridinho de quem gosta de uma boa pizza caseira. Recomenda-se plantá-lo em locais onde a temperatura fique entre 20 e 25°C e que receba luz solar direta pelo menos por 4 horas do dia. Na hora de regar, não deixe o solo nem muito seco e nem muito úmido. A colheita pode ser feita quando a planta atingir cerca de 20cm de altura.



Cebolinha

Essa planta precisa de algumas horas de sol direto para crescer saudável, além de solo bem drenado (mas sem excesso). Sua colheita pode ser feita entre 75 e 120 dias do plantio. Na hora de cortar, tire os talos da base, nunca pela metade.



Manjericão

Um tempero que vai super bem com as carnes brancas (frango, peru, etc), omeletes e carnes. Essa plantinha gosta de frio, por isso a temperatura de cultivo não deve ser superior a 18°C. Além disso, deve receber pelo menos 3 horas de luz solar direta todos os dias. A colheita pode ser feita a partir do segundo mês após plantada e antes do terceiro mês.