Mantenha seu cérebro mais jovem. Listamos os melhores podcasts de meditação guiada no Spotify!

Os benefícios mais conhecidos da meditação são a diminuição do estresse, da depressão e da ansiedade, a redução da dor e da insônia e a melhora na qualidade de vida. Mas, uma pesquisa da neurocientista Sara Lazar, do Hospital Geral de Massachusetts e da Harvard Medical School, nos Estados Unidos, concluiu que pessoas que praticam a meditação estilo mindfulness apresentam a massa cinzenta em outra região do cérebro, ligada à tomada de decisão e à memória.

Naturalmente, a presença de massa cinzenta no córtex frontal vai diminuindo à medida que vamos ficando mais velhos. O estudo foi realizado por nove anos e concluiu que, em indivíduos de 50 anos praticantes da meditação, o volume de massa cinzenta se mantinha na mesma quantidade da registrada em pessoas de 25 anos.

A meditação mindfulness é focada na consciência sobre os sentimentos, pensamentos e sensações. Quem pratica esse tipo de meditação acredita estar mais preparado para compreender os sentimentos com serenidade e sabedoria.

Leia mais:

Listamos seis podcasts de mindfulness para você iniciar na prática da meditação. Tudo em português.

Meditação Com Atenção Plena Guiada By Edhyr Motta



Ciclo de 21 dias de meditação guiada



Meditação Guiada com Marina Gutemberg