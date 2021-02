Dicas para montar o seu jardim vertical. Com fotos e inspirações!

Um jardim vertical pode ser a solução para quem não tem muito espaço disponível, mas quer trazer vida e verde para dentro de casa. Os jardins verticais são opções perfeitas para apartamentos, porque aproveitam o espaço das paredes que normalmente não são preenchidos.

Um estudo do Departamento de Ciências Hortícolas da Universidade do Texas A&M, dos Estados Unidos demonstrou os benefícios dos jardins nas nossas vidas. De acordo com os cientistas, a presença de plantas em um ambiente pode aumentar em até 20% a memória, ajuda no tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção em crianças, aceleram a recuperação de pacientes, entre outros.

Uma das recomendações dos paisagistas é escolher bons materiais de montagem. “Optar por uma boa estrutura pode não ser muito econômico, mas certamente lhe trará um bom custo-benefício, além de evitar futuros problemas”, disse Alessandra de Carvalho, responsável pela Le Jardin Arquitetura Paisagística em entrevista ao site Tua Casa.

Antes de instalar um jardim vertical, é necessário observar fatores que vão determinar as espécies escolhidas para serem cultivadas, tais como iluminação e clima. Selecionamos alguns modelos de jardins verticais internos e externos para você se inspirar.