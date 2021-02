Plantas para atrair prosperidade e dinheiro em casa. Veja fotos!

De acordo com o Feng Shui, as plantas ajudam a nos proteger das energias tóxicas e negativas. “As plantas são seres vivos que possuem um campo energético através do qual se comunicam com o ser humano, mas também absorvem e desprendem energia”, explica Marcela Lastra, especialista em Feng Shui em entrevista ao jornal El País Uruguai.

As plantas com folhas pontudas, por exemplo, são ideais para os cantos, espaços entre colunas ou zonas onde não entra a luz natural do sol. Essa posição faz com que se ative o "chi", ou energia vital, nesses locais de pouca circulação de seres vivos.

Leia mais:

Listamos plantas que podem ajudar a equilibrar as energias da sua casa e que também atraem sorte e dinheiro.

Flor da Fortuna

Essa plantinha pertence à família das suculentas e é muito fácil de cuidar, sendo resistente às variações climáticas. Suas flores pequenas e delicadas podem ser encontradas em várias cores. Seu nome científico é Kalanchoe.



Trevo da Sorte

É uma planta que nasce espontaneamente e pode se tornar uma praga, inclusive. Porém, o trevo de quatro folha é bastante raro e frequentemente associado à riqueza e prosperidade. Segundo a lenda, se encontrar um trevo, você deve presenteá-lo à alguém, dividindo assim a sorte e fortuna recebidas.



Alecrim

Essa espécie afeta positivamente no ambiente onde está e atrai energia positiva, afastando as vibrações negativas. Está associada à prosperidade por ser um vegetal que, quando ingerido, favorece a limpeza do fígado, ajudando na retirada das substâncias tóxicas do nosso organismo.

Azaleia

É ideal para o bom fluxo do chi porque harmoniza os campos energéticos. O ideal é que você deixe-a em um ambiente com outras plantas.



Dinheiro em penca

Essa plantinha deve ser deixada próxima aos objetos de valor da casa e deve ser mantida úmida e em ambiente com chegada de luz direta em algum período do dia.



Espada de São Jorge

Com significado ligado ao santo católico guerreiro, é responsável por exterminar a energia negativa, a inveja e olho gordo. Além disso, ajuda a purificar o ar.