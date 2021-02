Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 5 a 7 de fevereiro de 2021

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para o primeiro fim de semana de fevereiro de 2021:

Áries

Este é o momento de ser o líder ou inovar em tudo o que você deseja, especialmente no trabalho. Não gaste sua energia com amores que não o merecem e que já não o fazem feliz; você tem o poder de conhecer alguém muito especial.

Durante este fim de semana você terá a oportunidade de organizar os assuntos do seu trabalho e dos estudos. Seja mais disciplinado nos seus projetos pessoais para que tudo flua.

Cuide dos problemas de garganta e tenha em mente que a saúde está em primeiro lugar; não seja negligente. Seu dia de sorte será o domingo e os números são 27 e 31. Tente usar vermelho e branco para estimular a sorte.

Touro

O mais importante neste momento são os seus assuntos profissionais e por isso você dá toda prioridade ao que se refere ao seu trabalho, pois isso vai te ajudar a crescer profissionalmente.

Agora se torna mais fácil para você realizar aquele projeto que deseja, mas tome cuidado, tente não confiar muito nos amigos porque nem todo mundo quer te ver feliz. Você realiza procedimentos importantes para pagar contas; evite perder prazos.

Cuidado com as fofocas sobre um ex que ficou muito magoado com você e tente encerrar aquelas histórias de vida que já passaram. Conheça mais pessoas para descobrir a compatibilidade certa que trará felicidade.

Seu dia de sorte será o sábado com os números 09 e 13. Tente usar muito a cor branca para estimular sua sorte. Não negligencie as pessoas que você ama e não esqueça de dar apoio; visite especialmente sua família.

Gêmeos

Aplique-se em tudo relacionado aos seus projetos profissionais, mesmo que o desinteresse atrapalhe um pouco. É preciso dar continuidade e fugir da preguiça para não se complicar.

Pode ser que você fique um tempo sem um companheiro fixo. Aproveite para valorizar sua paz e ser mais maduro. Cuidado com as quedas ou lesões durante os exercícios. Alguém do exterior pode procurá-lo para oferecer algo.

Seu dia de sorte é nesta sexta-feira, você participará de reuniões importantes onde poderá conseguir boas oportunidades. Seus números da sorte serão 07 e 66. O azul atrai a fortuna.

Câncer

Tente não ficar com raiva de nada ou de ninguém. É importante que você descubra o poder de ficar bem e não deixar que outros influenciem sua vida.

As finanças ganham importância neste momento da sua vida, procure se organizar melhor e comece aquele projeto que você vem adiando há muito tempo; o sucesso virá. Apenas tenha cuidado para não entrar em ciclos destrutivos devido ao apego e dinheiro.

Um convite ou oportunidade para viajar pode surgir e será muito positiva. Tente fazer coisas novas para estabilizar seu humor. Concentre-se em enfrentar tudo com coragem.

Seu melhor dia será o domingo com os números 26 e 31. O amarelo estimula a sorte. Evite problemas de insônia e tenha mais atenção com o seu sono; relaxe nas noites e não se dedique a trabalhar.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Momento de não desistir e se fortalecer interiormente para fazer tudo da melhor forma. Não duvide da sua capacidade e saiba que você também pode ajudar outras pessoas a encontrar o sucesso.

Evite misturar trabalho e amor. Encontre o equilíbrio necessário para se sentir bem em todos os sentidos e não entrar em problemas desnecessários.

Uma mudança de visual pode ajudar na autoestima. Reserve um momento para se divertir sem se esquecer de cumprir com seus compromissos. Seu dia de sorte será o sábado com os números 05 e 31. Use a cor verde forte que vai ajudar a atrair a abundância para a vida.

Virgem

Momento de conciliar com responsabilidade a vida pessoal e profissional. Evite cultivar os pensamentos negativos que podem tirar o seu equilíbrio na hora de resolver problemas; pense com calma em como remediar a situação.

Use os próximos dias para organizar suas prioridades. Peça desculpas e busque viver em paz com as pessoas ao seu redor. As lutas motivadas pelo poder e ego só trarão problemas.

Um novo amor pode chegar e trazer emoções à sua vida. Você recebe dinheiro extra e pode ser por conta do pagamento de uma dívida.

Você pode precisar fazer ajustes em casa neste final de semana e se sentirá mais confortável. Seu dia da sorte será sexta-feira com os números 04 e 33. O laranja atrairá as melhores energias.

Libra

É hora de amadurecer. Não tenha medo de mudar radicalmente a energia ao seu redor para melhor e busque novos horizontes em seu trabalho e vida pessoal. Seja mais positivo.

Coisas melhores são atraídas. Cuide dos problemas de saúde e tenha uma atenção especial com o estômago e intestinos; procure relaxar e praticar exercícios para liberar o estresse.

É preciso aprender a amar a si mesmo antes de amar alguém, lembre-se que o relacionamento é uma troca. Evite se doar por completo a uma conexão que está apenas começando.

Você organiza documentos e burocracias. Seu dia de sorte será no domingo com os números 24 e 30. O branco e laranja ajudam a ter mais sorte. Fique atento a suas finanças e poupança com responsabilidade.

Escorpião

Evite falar de mais e comentar algo sobre o trabalho para as pessoas erradas; algumas coisas devem ser guardadas até que sejam concretizadas.

Você terá muita energia para superar qualquer problema, mas tente não se fechar e aceite opções que o ajudem a aliviar a carga de trabalho.

São tempos de mudança e de maturidade, por isso concentre-se em organizar seus projetos este ano para que possa executá-los com sucesso. Pague dívidas e cuide das suas finanças com responsabilidade.

A estabilidade pode chegar no amor e relacionamentos se tornam duradouros. Cuide da sua saúde e tente viver mais relaxado. Seu dia de sorte será o sábado com os números 01 e 44. O vermelho e azul atraem a abundância para a sua vida.

Sagitário

Uma mudança extraordinária está chegando em sua vida profissional. Finalmente você consegue aquela oportunidade que tanto deseja e será pelo seu senso de responsabilidade.

Evite ser tão intenso e adoecer devido ao estresse; relaxe também e receba com calma tudo de bom que virá para você. Tenha atenção com os problemas renais; beba mais água para limpar seu corpo.

Às vezes, a maior inveja e egoísmo chegam pelas pessoas que parecem estar ao seu lado. Por isso, você deve aprender a não falar sobre seus planos e atrair o ciúme dos outros.

Seu dia de sorte será o domingo com os números 21 e 32. Tente usar mais o roxo e branco para atrair a sorte. Alguém o procurará para fazer uma proposta importante.

Capricórnio

Momento de ter muita prudência, inteligência e humildade. Lembre-se que seu signo é muito forte e às vezes você toma decisões arrebatadoras que o levam a mudanças intensas.

Evite fofocas no trabalho. Você encontra soluções para problemas, especialmente relacionados a dívidas. Um amor ficou muito magoado com você e é preciso tentar consertar as coisas da melhor maneira para que você não carregue os sentimentos de culpa.

Você faz uma viagem imprevista que não sai como você esperava, mas tenta aproveitar ao máximo sua vida. Seu dia de sorte será o sábado com os números 00 e 28. O vermelho e o branco ajudam a atrair a sorte em sua vida.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

Momento de felicidade e que você se enche de energia positiva. Aproveite essa fase carismática e sociável a seu favor; pessoas muito compatíveis podem surgir na sua vida amorosa.

Não temas as críticas e realize o que é perfeito para você no seu trabalho. Chegou a hora de reconstruir e se dedicar para se destacar.

Você continuará sendo muito apaixonado pelo seu parceiro e a vida a dois trará felicidade. Alguns casais podem decidir dar um passo importante.

Seu da sorte será domingo com surpresas e presentes inesperados. Seus números são 02 e 19. Use o azul e o branco para atrair abundancia. Realize as tarefas a tempo para não se sentir pressionado e equilibre melhor seu tempo.

Peixes

A sorte sorri e é sua hora de colher bons frutos. Apenas se livre dos medos do passado e das mágoas para mostrar do que você é capaz completamente. Uma nova oportunidade ou contrato pode deixá-lo muito entusiasmado.

No amor, você pode se sentir um pouco estagnado, mas deve pensar em formas de trazer mais movimento e emoção para o coração. Passar tempo de qualidade ou viajar quando for possível ajudará.

O sábado será mágico para o seu signo e você pode receber dinheiro extra. Seus números da sorte são 03 e 28. O azul claro e vermelho atraem a abundância.

Lembre-se de estar sempre alerta e não confiar tanto nas pessoas; só você tem o poder de resolver seus problemas para alcançar a felicidade.