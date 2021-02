Porque adicionar o grão-de-bico à sua dieta hoje

O grão-de-bico é uma leguminosa do mesmo grupo do feijão, da soja e da ervilha. É um alimento rico em ferro, cálcio, proteínas e triptofano. Além de ser um alimento essencial na dieta de quem não consome proteínas de origem animal, justamente por ser uma rica fonte de proteína vegetal. Além de muito nutritivo, o grão-de-bico, presente em uma dieta equilibrada, pode prevenir o surgimento de doenças crônicas, como diabetes.

Antes do preparo há um passo bastante recomendado: deixar de molho a quantidade que será utilizada cerca de 8 a 12 horas. Isso não somente ajuda na hidratação do grão, deixando-o mais macio e facilitando no cozimento, mas também evita a formação de gases e desconforto. Como todas as leguminosas, o grão-de-bico contém oligossacarídeos, que são açúcares complexos que o organismo não consegue digerir, e pode ser usado em sopas, saladas, guisados ou como húmus.

Foto: Pexels / Ponyo Sakana

Ajuda na digestão e controla o colesterol

De acordo com a nutricionista Thayana Albuquerque, “o grão-de-bico possui grandes quantidades de fibras que atuam principalmente na saúde do intestino, contribuindo no tamanho do bolo fecal e na limpeza das paredes do intestino", explica em entrevista ao site Minha Vida. As fibras não ajudam somente na digestão, mas também são importantes aliadas no controle do colesterol, porque ajudam a reduzir a gordura no organismo.

Diabetes

Um estudo publicado pelo The American Journal of Clinical Nutrition concluiu que o consumo de 200g de grão-de-bico em uma refeição por dia reduz cerca de 21% os níveis de açúcar no sangue. Isso acontece porque o consumo dessa leguminosa retarda a absorção de carboidratos, impedindo os picos de açúcar no sangue.

Saúde emocional

Por conter triptofano, o grão-de-bico contribui para a produção de serotonina, um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, prazer e satisfação.

TPM

O alto teor de vitamina B6 presente no grão-de-bico atua inibindo a aldosterona, hormônio que na fase pré menstrual, regula a excreção de sódio e é responsável pela retenção de líquido e inchaço. O triptofano vai ajudar a reduzir a irritabilidade ou a sensação de tristeza nesse período.

Ossos

Por ser rico em cálcio, fósforo e vitamina K, o grão-de-bico é um alimento que fortalece a estrutura óssea, prevenindo fraturas e doenças nos ossos, como a osteoporose.