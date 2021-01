Os signos que sempre justificam suas mentiras no amor

Alguns signos do zodíaco tendem a justificar suas mentiras no amor com desculpas para que elas não façam parecer que estão errados. Confira quais são os favoritos neste quesito:

Gêmeos

O geminiano pode mentir muito bem e passar despercebido ao justificar suas atitudes com a preocupação de não machucar o outro. Ele consegue manipular as coisas a seu favor e convence as pessoas ao redor a ajudá-los, pois conseguem assumir a postura de bom moço mesmo quando não escolhem os melhores caminhos.

Libra

O libriano sempre se esconderá atrás das mentiras piedosas, mostrando que a realidade é escondida para poupar o coração do outro. Ele realmente não gosta de machucar as pessoas, mas pode tomar atitudes com pouca consideração e tentar consertar depois com histórias que não são verdadeiras.

Capricórnio

O capricorniano sempre exagera nas justificativas e quando mente certamente terá uma boa desculpa relacionada ao amor. Ele não reconhecerá apenas a sua culpa e também tende a apontar as atitudes do outro que contribuíram para isso. Ele tenta ao máximo adequar suas mentiras com a realidade.

Peixes

O pisciano é fantasioso e acredita nas próprias mentiras, por isso atribui sentimento e justificativas quase sempre amáveis para elas. Ele pode se acostumar a mentir para proteger a si mesmo e os outros de realidade difíceis ou sobre aquilo que ele simplesmente não quer lidar agora.