Polêmica envolvendo o app: WhatsApp esclarece questões sobre a nova Política de Privacidade da plataforma

O aplicativo de mensagens WhatsApp implementou recentemente uma nova Política de Privacidade. A atualização entraria em vigor a partir de fevereiro e acabou gerando polêmica entre os usuários.

Em virtude disso, a plataforma decidiu postergar a mudança. Por meio do blog oficial, o WhatsApp tirou dúvidas sobre a nova Política de Privacidade.

“Queremos esclarecer que a atualização da Política de Privacidade não afeta, de forma alguma, a privacidade das mensagens que você troca com seus amigos e familiares. As mudanças nessa atualização são relacionadas aos recursos comerciais e opcionais do WhatsApp, e fornecem mais transparência sobre como nós coletamos e usamos esses dados”, informou.

“O WhatsApp e o Facebook não podem ler suas mensagens nem ouvir suas chamadas com colegas de trabalho, amigos e familiares. Tudo que você compartilha fica só entre você e os participantes das conversas. Suas mensagens pessoais são protegidas com a criptografia de ponta a ponta, e jamais enfraqueceremos essa tecnologia de segurança. Além disso, continuaremos exibindo um aviso sobre essa proteção em cada conversa para que você tenha certeza do nosso compromisso”, continuo. Confira o texto completo:

"Não mantemos registro das pessoas para as quais você ligou ou enviou mensagens: normalmente, empresas e operadoras de telefonia mantêm esses dados, mas nós acreditamos que manter os registros de dois bilhões de usuários seria um risco de privacidade e segurança. Por isso, não o fazemos.

normalmente, empresas e operadoras de telefonia mantêm esses dados, mas nós acreditamos que manter os registros de dois bilhões de usuários seria um risco de privacidade e segurança. Por isso, não o fazemos. O WhatsApp e o Facebook não podem ver a localização que você compartilha: quando você compartilha sua localização com alguém no WhatsApp, ela é protegida pela criptografia de ponta a ponta. Assim, somente as pessoas com as quais você compartilhou sua localização podem vê-la e ninguém mais.

quando você compartilha sua localização com alguém no WhatsApp, ela é protegida pela criptografia de ponta a ponta. Assim, somente as pessoas com as quais você compartilhou sua localização podem vê-la e ninguém mais. O WhatsApp não compartilha seus contatos com o Facebook : quando você nos dá permissão, nós acessamos somente os números de telefone da sua agenda para tornar a troca de mensagens mais rápida e confiável. Nós não compartilhamos sua lista de contatos com os outros apps do Facebook.

: quando você nos dá permissão, nós acessamos somente os números de telefone da sua agenda para tornar a troca de mensagens mais rápida e confiável. Nós não compartilhamos sua lista de contatos com os outros apps do Facebook. As conversas em grupo continuam privadas: nós utilizamos as informações de participação dos grupos para entregar as mensagens aos participantes dos grupos e proteger nossos serviços de abusos e mensagens indesejadas (spam). Nós não compartilhamos esses dados com o Facebook para o propósito de exibir anúncios. Reiteramos que as conversas pessoais são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e, portanto, não podemos ler nem ouvi-las.

nós utilizamos as informações de participação dos grupos para entregar as mensagens aos participantes dos grupos e proteger nossos serviços de abusos e mensagens indesejadas (spam). Nós não compartilhamos esses dados com o Facebook para o propósito de exibir anúncios. Reiteramos que as conversas pessoais são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e, portanto, não podemos ler nem ouvi-las. Você pode utilizar as mensagens temporárias: para ter mais privacidade, você tem a opção de utilizar o recurso de mensagens temporárias para enviar mensagens que desaparecem das conversas após 7 dias da data do envio.

para ter mais privacidade, você tem a opção de utilizar o recurso de mensagens temporárias para enviar mensagens que desaparecem das conversas após 7 dias da data do envio. Você pode baixar seus dados: para saber quais informações nós mantemos sobre sua conta, você pode baixar um relatório com todas as informações diretamente do app do WhatsApp".

Serviços de hospedagem do Facebook:

“As conversas com empresas são diferentes das conversas com amigos e familiares. Algumas empresas de grande porte precisam utilizar serviços de hospedagem para gerenciar as comunicações com seus clientes. Por isso, oferecemos às empresas a opção de utilizar os serviços seguros de hospedagem do Facebook para gerenciar as conversas com seus clientes no WhatsApp, responder a perguntas e enviar informações úteis, como recibos de compra”.

“Porém, o conteúdo da sua conversa (seja por telefone, e-mail ou WhatsApp) pode ser visto/lido pela empresa, e algumas informações compartilhadas na conversa podem ser utilizadas pela própria empresa para fins de marketing, inclusive para fazer publicidade no Facebook. Para ter certeza de que você está ciente dessas situações, nós informaremos claramente na conversa se uma empresa optou por utilizar os serviços de hospedagem do Facebook”, completou.

Com informações do WhatsApp

