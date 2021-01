Os signos do zodíaco que mais conquistam e atraem olhares

Se você gosta de astrologia e se lembra das festas e reuniões de pessoas antes da pandemia, certamente concordará que alguns signos do zodíaco tendem a conquistar e atrair todos os olhares. Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano é ótimo em atrair a atenção com seu poder para se comunicar e fazer conexões entre as pessoas. Ele sabe como incluir todos e propor saídas divertidas para qualquer situação que possa parecer incômoda. Este signo não tem medo de mostrar quem é e cativa por isso.

Leão

O leonino é um dos mestres do entretenimento, sabendo como garantir que as pessoas prestem a atenção nele. Ele se sente confortável e lida bem com os holofotes, sem medo de roubar a cena de outras pessoas. Este signo costuma ser o combo completo de simpatia, elegância, boa conversa e inteligência.

Libra

O libriano sabe como criar a atmosfera perfeita ao seu redor para atrair a atenção. Ele usa sua felicidade e percepção para se adaptar ao ambiente, identificando rapidamente como conseguirá se destacar ou conquistar quem deseja.

Aquário

O aquariano adora mostrar seus talentos e tem muita habilidade para se destacar entre as pessoas. Ele usa a criatividade para tudo o que faz e se sente confortável expressando quem é, o que demonstra autenticidade e não passa despercebido para nenhum olhar.