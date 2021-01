Battle Royale: crossover entre Free Fire e One-Punch Man ganha novidades

Unindo os mundos de Free Fire e do anime One-Punch Man, a Garena revela detalhes do "Caminho do Herói", novo evento do Battle Royale.

Primeiro crossover do jogo em 2021, "Caminho do Herói” trará os heróis Saitama e Genos para desafiar os jogadores a libertar seus poderes interiores e se tornarem heróis de direito.

Como detalhado, por meio de comunicado, a novidade estará disponível para os jogadores a partir deste domingo (10).

“O evento oferecerá muito conteúdo baseado na obra de One-Punch Man, incluindo novas roupas e até mesmo uma interface especial na sala de lobby”, detalhou.

Com informações da Garena

