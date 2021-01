Suco de ameixa para desinchar, prevenir doenças cardíacas e fortalecer os ossos

A ameixa é antiga conhecida de muitas pessoas, que buscam nela seus efeitos laxantes leves para desinchar e aliviar a constipação. No entanto, o suco da fruta seca também pode trazer outros benefícios impressionantes para o organismo.

De acordo com o Dr. Axe, estudos apontam que a ameixa pode prevenir doenças cardíacas e, por ser rica em antioxidante, pode ajudar a retardar muitas doenças, incluindo as do coração. Além disso, o suco da fruta pode ajudar evitar ou retardar a perda óssea, especialmente após a menopausa.

Confira uma receita de suco de ameixa que rende 1 litro:

INGREDIENTES:

1 xícara de ameixas secas

5 xícaras de água

1 xícara de suco de pera (opcional)

MODO DE PREPARO: