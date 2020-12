Os signos que podem se apaixonar nos próximos dias

Durante este fim de semana e após o início da outra semana, alguns signos do zodíaco estão mais propensos a descobrir novos interesses amorosos. Confira aqueles que podem se apaixonar novamente nos próximos dias:

Gêmeos

Momento de mais energia e animação para lidar com a vida social. A comunicação com pessoas interessantes flui e rende bons momentos de troca, o que pode acabar proporcionando sentimentos mais apaixonados e emocionais. Apenas fique atento as mudanças de animo e humor que pode acabar fazendo-o se sentir confuso. Quem está aberto para novos começos tende a aproveitar bastante esta fase, especialmente se levar em conta a conexão com pessoas mais compatíveis.

Leão

O poder de sedução e simpatia aumenta consideravelmente. As oportunidades de flerte não passarão despercebidas e todas as emoções parecem aflorar para promover o despertar do coração; a chance de se apaixonar é grande e é bom manter a observação para perceber quem começa a vê-lo com outros olhos. Quem está confuso, pode encarar dramas ou desequilíbrios emocionais durante este fim de semana; procure cuidar de si e evitar o confronto diante de conflitos desnecessários.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

A libido e charme aumentam consideravelmente, o que pode trazer muitos benefícios para os romances e também aumentar seu poder de atração. As conquistas se tornam mais fáceis e as conexões mais intensas quando você se sente com coragem para ousar e se entregar a paixão por diversão. Tanto este fim de semana como a próxima semana tendem a ser dias de se sentir bem e ser notado pelos outros.

Aquário

Seu poder de comunicação e facilidade para se conectar com as outras pessoas de forma intensa e prazerosa aumentam. Você focará em se divertir e novas buscará experiências amorosas que podem até ser bem românticas, mesmo que não passe de encontros “online”. Abra-se ao novo! Apenas fique atento com imprevistos que podem surgir no domingo e desequilibra-lo emocionalmente. Casais também podem ver o relacionamento dar uma guinada.