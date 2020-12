Os signos que devem redobrar o cuidado com as palavras

Durante esta semana, alguns signos do zodíaco devem redobrar o cuidado com as palavras e pensar duas vezes antes de dizer algo do qual podem se arrepender.

Áries

É melhor pensar antes de falar e não deixar a emoção tomar conta e se transformar em palavras que não trarão boas consequências. Chegou a hora de separar as coisas e refletir de forma mais estratégica antes de tomar atitudes; inteligência e racionalidade juntas também podem trazer grandes ideias.

Gêmeos

É momento de ser ainda mais criterioso antes de tomar decisões e dizer o que pensa para as outras pessoas. Nada é permanente, mas consequências podem ser evitadas quando você não se deixa levar pela critica dos outros e responde usando a racionalidade. Lute pelo o que você acredita com maturidade, concentração e empatia.

Virgem

Hora de manter a calma e pensar muito bem em todo o tipo de comunicação que tiver, principalmente diante de obstáculos ou discussões. O impulso quase sempre acaba se voltando contra quem o deixa dominar. Lembre-se de que isso tem a ver com posicionamentos, mas não significa que você deve deixar de demonstrar aquilo que sente. Não se feche ou endureça, apenas mantenha o equilíbrio para fazer do jeito certo.

Aquário

A mediocridade e as revoltas borbulham dentro de você com facilidade, mas é preciso se lembrar de que a raiva nunca o deixará ver claramente os assuntos que devem ser tratados com amor – o que acontece quando os envolvidos realmente importam. Não fique calado, mas pense na melhor forma de expressar em palavras o que você sente; não tenha medo dos compromissos e lembre-se que sua essência não irá desaparecer. Dê mais tempo a si mesmo para pensar.